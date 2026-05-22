I Vvf di Crotone incontrano i bambini dell’Istituto Comprensivo Cicco Simonetta di Caccuri

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I Vigili del Fuoco del Comando di Crotone hanno accolto, nella mattinata del 22 maggio, un gruppo di giovanissimi visitatori, provenienti da Belvedere di Spinello apparenenti l’Istituto comprensivo “Cicco Simonetta” di Caccuri.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dei Vigili del Fuoco e far conoscere da vicino il valore del loro operato quotidiano. Durante gli incontri, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di osservare attrezzature e mezzi in dotazione, oltre a ricevere spiegazioni pratiche sulle principali attività di soccorso.

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della prevenzione incendi e della sicurezza tecnica, aspetti fondamentali per la tutela delle persone e del territorio. Attraverso momenti di confronto e dimostrazioni, i Vigili del Fuoco di Crotone hanno trasmesso ai ragazzi importanti nozioni e comportamenti corretti da adottare in situazioni di emergenza.

L’esperienza si è rivelata per tutti altamente educativa ed emozionante, contribuendo a diffondere valori come il senso civico, la responsabilità, la solidarietà e il rispetto delle regole. Un’iniziativa significativa che conferma ancora una volta l’impegno dei Vigili del Fuoco di Crotone non solo nelle attività di soccorso, ma anche nella formazione e nella prevenzione.