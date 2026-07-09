Meloni: l'Europa deve difendere i confini e colpire i trafficanti di migranti

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La premier rilancia la linea del Governo su immigrazione, sicurezza e contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a intervenire sul tema della gestione dei flussi migratori, ribadendo la posizione del Governo italiano e accogliendo con favore la proposta europea di introdurre un nuovo sistema di sanzioni contro i trafficanti di migranti.

In un messaggio pubblicato sui social, la premier ha sottolineato come l'Europa stia progressivamente adottando un approccio più concreto nella lotta all'immigrazione irregolare, puntando a colpire le organizzazioni criminali che traggono profitto dal traffico di esseri umani.

Meloni: "L'Europa sta cambiando approccio sull'immigrazione"

Secondo Giorgia Meloni, uno degli obiettivi principali perseguiti dall'Italia negli ultimi anni era quello di modificare il modo in cui l'Unione Europea affronta il fenomeno migratorio.

"La volontà era quella di rendere l'approccio europeo all'immigrazione più concreto, responsabile e maggiormente orientato alla sicurezza dei cittadini. Oggi i fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma", ha dichiarato la presidente del Consiglio.

Per la premier, il nuovo orientamento rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle politiche adottate in passato e rafforza la strategia sostenuta dal Governo italiano.

Sanzioni contro i trafficanti di esseri umani

Uno dei punti centrali del messaggio riguarda la proposta di introdurre un nuovo regime europeo di sanzioni contro le reti criminali che organizzano il traffico di migranti.

Secondo Meloni, intervenire contro queste organizzazioni significa colpire la causa principale del fenomeno migratorio irregolare.

La premier evidenzia infatti che i trafficanti sfruttano la disperazione delle persone, trasformando le migrazioni in un business illegale che genera enormi profitti e mette costantemente in pericolo la vita di migliaia di uomini, donne e bambini durante le traversate verso l'Europa.

Gestire i flussi migratori e rafforzare la sicurezza

Nel suo intervento, la presidente del Consiglio ribadisce che il fenomeno migratorio deve essere governato e non semplicemente subito.

L'obiettivo, secondo il Governo, è quello di conciliare umanità e sicurezza, attraverso strumenti che consentano di controllare gli ingressi, contrastare le attività delle organizzazioni criminali e garantire una gestione ordinata dei flussi migratori.

La linea sostenuta dall'esecutivo punta quindi a rafforzare la cooperazione europea e a promuovere politiche condivise per il controllo delle frontiere esterne dell'Unione.

L'impegno dell'Italia in Europa

Nel messaggio conclusivo, Giorgia Meloni conferma che l'Italia continuerà a lavorare nelle sedi europee affinché l'Unione rafforzi la propria capacità di difendere i confini, contrastare il traffico di esseri umani e governare l'immigrazione con responsabilità.

Secondo la premier, il percorso intrapreso dall'Europa va nella direzione indicata dal Governo italiano: combattere le organizzazioni criminali, garantire la sicurezza dei cittadini e affrontare il fenomeno migratorio con un equilibrio tra umanità, responsabilità e intransigenza.