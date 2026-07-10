Trovato un cadavere a Reggio Calabria

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il corpo è stato rinvenuto nel quartiere Catona, l'identità della vittima resta sconosciuta

Proseguono le indagini sul ritrovamento di un cadavere avvenuto nella mattinata di oggi a Reggio Calabria, dove i Carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nella zona di Catona, quartiere situato nella periferia nord della città.

Il corpo è stato scoperto nei pressi di una chiesa e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, versava in condizioni tali da rendere impossibile, almeno per il momento, l'identificazione della vittima.

Indagini dei Carabinieri: nessuna ipotesi esclusa

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che hanno delimitato l'area per consentire lo svolgimento dei rilievi tecnico-scientifici. Presenti anche il medico legale e gli specialisti incaricati dei primi accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto.

Al momento gli investigatori stanno lavorando su diverse piste e non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile omicidio. Saranno le attività investigative, insieme agli esami medico-legali, a chiarire se la morte sia riconducibile a cause naturali, accidentali oppure a un fatto di natura criminale.

Disposta l'autopsia dal pubblico ministero

Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia, un passaggio fondamentale dell'inchiesta che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso, l'epoca della morte ed eventuali elementi utili all'identificazione dell'uomo.

L'esame autoptico potrebbe inoltre fornire indicazioni decisive per orientare le indagini e verificare l'eventuale presenza di segni di violenza o altri elementi compatibili con un'azione delittuosa.

Si lavora anche per identificare la vittima

Parallelamente agli accertamenti medico-legali, gli investigatori sono impegnati nell'identificazione dell'uomo. Le condizioni del corpo rendono infatti particolarmente complesso il riconoscimento, motivo per cui saranno probabilmente necessari ulteriori esami e confronti con le banche dati disponibili.

L'inchiesta resta aperta e nelle prossime ore sono attesi nuovi sviluppi che potrebbero contribuire a fare piena luce su una vicenda che ha destato forte attenzione nella comunità di Reggio Calabria. (Immagine archivio)