Comuni Virtuosi: Zagarise dice addio al precariato, stabilizzati i lavoratori in mobilità dopo dieci anni

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Zagarise stabilizza i lavoratori in mobilità: concluso l'iter dopo dieci anni di precariato

Firmati i contratti nel giorno del Santo Patrono San Pancrazio: l'Amministrazione comunale parla di un risultato storico per il personale e per il futuro dell'ente

L'Amministrazione comunale di Zagarise ha ufficialmente completato il percorso di stabilizzazione dei lavoratori in mobilità, mettendo fine a un lungo periodo di precarietà durato oltre dieci anni. La firma dei contratti, avvenuta il 9 luglio 2026, rappresenta un momento particolarmente significativo per il Comune e per i dipendenti coinvolti, che da anni prestavano servizio con impegno e professionalità.

L'annuncio è stato dato dall'Assessore al Personale Fabrizio Mangone Marino, che ha espresso soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo perseguito con determinazione dall'intera amministrazione.

Stabilizzazione dei lavoratori a Zagarise: concluso un percorso atteso da anni

Secondo quanto dichiarato dall'assessore, la stabilizzazione dei lavoratori è il risultato di un percorso amministrativo e politico portato avanti con costanza negli ultimi anni. Una scelta fortemente sostenuta dall'Amministrazione comunale e guidata dal sindaco Domenico Gallelli, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza occupazionale ai dipendenti interessati.

Per i lavoratori coinvolti si chiude così una lunga fase di incertezza, dopo oltre un decennio di attività svolta al servizio dell'ente con dedizione e senso di responsabilità.

Il ringraziamento ai professionisti che hanno seguito l'iter amministrativo

Nel suo messaggio, Fabrizio Mangone Marino ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla conclusione della procedura.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla dottoressa Rita Fratto, che ha fornito supporto e consulenza durante l'intero iter amministrativo, al Responsabile Unico del Procedimento, architetto Paolo Raimondo, e alla dirigente della segreteria Aquilina Guerra, che ha lavorato fino alle ultime ore utili per completare la documentazione necessaria alla sottoscrizione dei contratti.

L'impegno congiunto degli uffici comunali ha consentito di rispettare i tempi previsti e di arrivare alla firma ufficiale nella giornata del 9 luglio 2026.

La firma dei contratti nel giorno di San Pancrazio

La scelta della data non è stata casuale. I contratti sono stati sottoscritti nel giorno dedicato a San Pancrazio, patrono di Zagarise.

Secondo quanto spiegato dall'assessore, si è voluto far coincidere questo importante traguardo con la ricorrenza del Santo Patrono come segno simbolico di buon auspicio, affinché possa accompagnare il percorso professionale dei lavoratori appena stabilizzati.

Formazione e nuove competenze per il personale comunale

Con la firma dei contratti, i dipendenti entreranno stabilmente a far parte dell'organico del Comune di Zagarise. L'Amministrazione ha inoltre annunciato che, nelle prossime settimane, prenderanno il via specifici corsi di formazione e specializzazione, indispensabili per valorizzare le competenze del personale e consentire la migliore collocazione all'interno dei vari uffici comunali.

L'obiettivo è quello di rafforzare la macchina amministrativa attraverso personale qualificato, migliorando così l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Le parole dell'assessore Fabrizio Mangone Marino

L'Assessore al Personale ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, definendolo un momento di particolare valore umano e istituzionale.

«Sono veramente felice per i nostri ragazzi che, già da domani, saranno a disposizione dell'Amministrazione comunale. Abbiamo la consapevolezza che, una volta completati i percorsi di formazione e specializzazione previsti a breve, ciascuno potrà trovare la collocazione più adatta all'interno dell'ente. A tutti rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro.»

La conclusione dell'iter rappresenta un passaggio importante non solo per i lavoratori interessati, ma anche per il Comune di Zagarise, che rafforza il proprio organico e investe sulla continuità amministrativa e sulla valorizzazione delle risorse umane.