Incidente mortale sulla SS 106, moto coinvolta al bivio di Papanice, intervento dei Vvf

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Grave impatto lungo la Statale 106: una persona è deceduta e un’altra è stata trasportata in ospedale. Traffico bloccato in entrambe le direzioni

Grave incidente stradale sulla SS 106 a Crotone nella mattinata di oggi. Il sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 106, all’altezza del bivio di Papanice, dove una moto con due persone a bordo è rimasta coinvolta in un violento impatto.

Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita, mentre l’altra è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Incidente sulla SS 106 a Crotone, soccorsi immediati sul posto

L’allarme è scattato poco dopo le 10:15. In pochi minuti sono arrivati sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e gli operatori del 118, intervenuti per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte.

Il ferito è stato stabilizzato e immobilizzato dai sanitari prima del trasferimento in ospedale con l’ambulanza. Per l’altra persona, invece, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato al lavoro

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le verifiche serviranno a chiarire le cause del violento impatto e le eventuali responsabilità.

I Vigili del Fuoco hanno operato per mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro, mentre le forze dell’ordine hanno gestito la viabilità in un tratto particolarmente delicato e trafficato.

Traffico bloccato sulla SS 106 in entrambe le direzioni

A seguito dell’incidente, il traffico lungo il tratto della SS 106 interessato dal sinistro risulta bloccato in entrambe le direzioni. La situazione sta causando disagi alla circolazione, con ripercussioni per gli automobilisti in transito nella zona del bivio di Papanice.

La Statale 106 si conferma ancora una volta un’arteria viaria particolarmente sensibile, spesso al centro dell’attenzione per la sua pericolosità e per l’elevato volume di traffico che quotidianamente attraversa il territorio crotonese.

Dinamica in fase di accertamento

Al momento la dinamica dell’incidente mortale sulla SS 106 a Crotone è ancora in fase di ricostruzione. Saranno i rilievi della Polizia e gli accertamenti tecnici a fornire un quadro più chiaro su quanto accaduto nella mattinata di oggi nei pressi di Papanice.

La notizia ha destato forte impressione nel territorio, colpito dall’ennesimo grave episodio lungo una delle principali strade della Calabria.