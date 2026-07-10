Network Giovani Calabria, una nuova generazione pronta a costruire il futuro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La politica ha bisogno di idee nuove, energie fresche e giovani capaci di trasformare l’entusiasmo in impegno concreto. È con questo spirito che il Network Giovani Calabria apre una nuova fase del proprio percorso, affidando la guida regionale a Salvatore Giordano, eletto Referente per le Politiche Giovanili, affiancato dalla Vice Referente Gemma Silvia Di Betta.

Non si tratta soltanto di un cambio di incarichi, ma del segnale di una generazione che sceglie di non restare spettatrice. In una Calabria che troppo spesso vede partire i propri talenti, cresce una nuova classe dirigente che decide invece di investire tempo, competenze e passione nella propria terra.

Le sfide sono numerose e riguardano da vicino la vita quotidiana dei giovani: il lavoro, il diritto allo studio, le opportunità per chi vuole fare impresa, il contrasto allo spopolamento delle aree interne, la valorizzazione delle eccellenze locali e la costruzione di una regione capace di offrire prospettive concrete senza costringere i suoi figli a cercarle altrove.

Il valore di questa nuova squadra non risiede soltanto negli incarichi ricevuti, ma nella volontà di costruire una politica più vicina alle persone, capace di ascoltare, dialogare e coinvolgere. Le nuove leve della politica rappresentano oggi una risorsa fondamentale: portano linguaggi diversi, sensibilità contemporanee e una visione orientata all’innovazione, senza dimenticare il senso di comunità e il legame con il territorio.

Il futuro della Calabria non può essere scritto da pochi. Ha bisogno della partecipazione di tanti giovani che scelgano di mettersi in gioco, di confrontarsi e di contribuire con idee e progetti. Il Network Giovani può diventare uno spazio dove trasformare l’impegno civico in proposte concrete e dove la partecipazione non sia uno slogan, ma un metodo di lavoro.

L’elezione di Salvatore Giordano e Gemma Silvia Di Betta rappresenta quindi un punto di partenza. A loro spetta il compito di guidare un percorso che sappia unire entusiasmo, competenza e responsabilità, coinvolgendo ragazze e ragazzi provenienti da tutta la Calabria.