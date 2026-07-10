Paura su un volo Ryanair: guasto al motore, finestrino danneggiato e atterraggio d'emergenza

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Momenti di tensione dopo il decollo da Salonicco, indagini in corso sulle cause dell'incidente

Momenti di forte apprensione a bordo di un volo Ryanair operato da Malta Air partito dalla Grecia e diretto in Germania. Un guasto al motore verificatosi pochi minuti dopo il decollo ha costretto l'equipaggio a effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Salonicco. Durante l'emergenza, alcuni frammenti del motore avrebbero colpito un finestrino dell'aereo, provocandone il danneggiamento e ferendo lievemente un passeggero seduto accanto.

L'episodio ha generato grande paura tra i viaggiatori, ma grazie alla prontezza dei piloti e all'attivazione delle procedure di sicurezza, il velivolo è riuscito a rientrare e ad atterrare senza conseguenze più gravi.

Guasto al motore durante il volo Ryanair

Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo era decollato dall'aeroporto di Salonicco con destinazione Memmingen, in Germania, quando l'equipaggio avrebbe rilevato un'anomalia a uno dei motori.

Pochi istanti dopo, diversi passeggeri hanno riferito di aver udito un forte boato, simile a un'esplosione. Contestualmente, un frammento proveniente dal motore avrebbe colpito un finestrino della cabina, mandandolo in frantumi e provocando momenti di panico tra le persone a bordo.

Passeggero ferito dopo il danneggiamento del finestrino

Le testimonianze raccolte dai media greci e serbi raccontano che il passeggero seduto accanto al finestrino, un uomo di 61 anni di nazionalità serba, è rimasto ferito durante l'incidente.

L'uomo, rimasto sempre cosciente, avrebbe riportato alcune lesioni al collo e lievi ustioni, probabilmente causate dalla forte pressione dell'aria entrata nella cabina dopo il danneggiamento del finestrino. Diversi passeggeri avrebbero cercato di assisterlo nei momenti immediatamente successivi all'impatto.

Durante la fase di emergenza sono inoltre scese automaticamente le maschere per l'ossigeno, come previsto dai sistemi di sicurezza dell'aeromobile.

L'atterraggio d'emergenza a Salonicco

Valutata la situazione, i piloti hanno deciso di interrompere il volo e fare immediatamente ritorno all'aeroporto Makedonia di Salonicco.

Lo scalo greco ha attivato il protocollo di emergenza predisponendo l'intervento di vigili del fuoco, polizia e personale sanitario. L'aereo è riuscito ad atterrare regolarmente ed è stato successivamente trasferito in un'area riservata dell'aeroporto per consentire le verifiche tecniche.

Quattro passeggeri in ospedale a scopo precauzionale

Dopo l'atterraggio, quattro passeggeri sono stati accompagnati in ospedale per controlli medici.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, tre di loro sono stati dimessi dopo gli accertamenti, mentre un passeggero è rimasto ricoverato per ulteriori verifiche cliniche. Nessuno dei feriti risulterebbe in condizioni gravi.

Ryanair organizza un volo sostitutivo

Per consentire ai viaggiatori di raggiungere la destinazione prevista, Ryanair ha predisposto un aereo sostitutivo, riprogrammando il viaggio verso Memmingen dopo la conclusione delle operazioni di emergenza.

La compagnia ha collaborato con le autorità aeroportuali per assistere i passeggeri coinvolti nell'incidente.

Indagini aperte sul guasto al motore

Le autorità aeronautiche greche hanno avviato un'indagine per accertare le cause dell'avaria che ha interessato il motore del velivolo.

Le prime informazioni disponibili precisano che il danneggiamento del finestrino non avrebbe provocato una perforazione della fusoliera, elemento che ha consentito all'aereo di mantenere condizioni di sicurezza sufficienti per il rientro e l'atterraggio.

Gli esperti analizzeranno il motore, i sistemi dell'aeromobile e i dati registrati durante il volo per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire l'origine del guasto.

Cosa succede quando un aereo effettua un atterraggio d'emergenza

Un atterraggio d'emergenza viene disposto quando i piloti rilevano un problema tecnico che potrebbe compromettere la prosecuzione del volo. In questi casi vengono applicati protocolli internazionali molto rigorosi che prevedono:

il rientro immediato verso l'aeroporto più vicino o idoneo;

l'attivazione dei servizi di emergenza aeroportuali;

l'assistenza sanitaria ai passeggeri, se necessaria;

l'avvio di un'indagine tecnica per individuare le cause dell'evento.

L'episodio avvenuto sul volo Ryanair conferma come le procedure di sicurezza previste dall'aviazione civile siano fondamentali per gestire situazioni critiche e ridurre al minimo i rischi per passeggeri ed equipaggio.