Sinner travolge Djokovic e vola in finale a Wimbledon: impresa dell’azzurro, sfiderà Zverev per il titolo

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Jannik Sinner domina Novak Djokovic in tre set e conquista la seconda finale consecutiva ai Championships: domenica la sfida decisiva contro Alexander Zverev

Jannik Sinner è ancora protagonista sull’erba dell’All England Club. Il numero uno del mondo offre una prestazione di altissimo livello e supera Novak Djokovic con un netto 6-4, 6-4, 6-4, conquistando la finale di Wimbledon 2026 per il secondo anno consecutivo.

Una vittoria costruita con autorità, qualità tecnica e grande solidità mentale, che conferma come il tennista italiano sia oggi il punto di riferimento del circuito mondiale. Domenica lo attende Alexander Zverev, vincitore della prima semifinale contro Arthur Fery, in una sfida che assegnerà uno dei titoli più prestigiosi del tennis.

Sinner perfetto contro Djokovic: una semifinale senza storia

Chi si aspettava una battaglia lunga ed equilibrata ha assistito invece a una dimostrazione di forza da parte di Jannik Sinner.

L’azzurro ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, togliendo progressivamente riferimenti a un Novak Djokovic apparso incapace di contrastare la velocità e la precisione del numero uno del ranking ATP.

Il punteggio racconta perfettamente l’andamento dell’incontro:

Primo set: 6-4

6-4 Secondo set: 6-4

6-4 Terzo set: 6-4

Tre parziali praticamente identici, nei quali Sinner ha sempre controllato il gioco senza concedere vere occasioni al sette volte campione di Wimbledon.

Il servizio fa la differenza

Uno degli aspetti decisivi della semifinale è stato il rendimento al servizio.

Sinner ha servito con percentuali elevatissime, alternando prime potenti ad ace nei momenti più delicati. Nei primi due set ha concesso pochissimi punti sulla battuta, impedendo a Djokovic di entrare realmente nello scambio.

Anche in risposta il numero uno del mondo ha mostrato grande aggressività, mettendo costantemente pressione ai turni di servizio del serbo.

Il risultato è stato un match nel quale il campione italiano ha sempre avuto il controllo tattico.

Djokovic lotta ma non trova soluzioni

Per Novak Djokovic, 39 anni e 24 titoli del Grande Slam in carriera, la semifinale rappresenta una delle sconfitte più nette degli ultimi anni sui campi di Wimbledon.

Il campione serbo ha provato ad affidarsi alla sua esperienza, ma non è mai riuscito a trovare continuità.

Le difficoltà al servizio, unite alla velocità di esecuzione di Sinner da fondo campo, hanno impedito a Djokovic di cambiare l’inerzia dell’incontro.

L’italiano ha infatti neutralizzato il gioco del serbo con colpi profondi, cambi di ritmo e una gestione impeccabile dei punti importanti.

Le parole di Sinner dopo la vittoria

Al termine della partita, Jannik Sinner ha dedicato parole di grande rispetto al suo avversario.

“È bellissimo tornare in finale. Novak è un’ispirazione per tutta la nostra generazione. Ho dovuto fare alcuni aggiustamenti rispetto all’ultimo confronto e oggi sono riuscito a essere aggressivo, servendo molto bene. Il mio team mi ha messo nelle condizioni migliori per esprimere questo livello.”

Parole che confermano il rapporto di stima reciproca tra due campioni appartenenti a generazioni diverse.

Finale Wimbledon 2026: Sinner contro Zverev

Con il successo su Djokovic, Sinner raggiunge in finale Alexander Zverev, che nella prima semifinale ha eliminato la sorpresa del torneo, Arthur Fery.

Il tedesco arriva all’ultimo atto dopo una stagione estremamente positiva e grazie ai risultati ottenuti salirà al numero 2 del ranking ATP, superando Carlos Alcaraz.

La finale promette spettacolo:

Jannik Sinner , campione in carica e numero uno del mondo;

, campione in carica e numero uno del mondo; Alexander Zverev, reduce da una stagione in grande crescita e deciso a conquistare Wimbledon per la prima volta.

Sinner conferma di essere il leader del tennis mondiale

La vittoria contro Djokovic rappresenta molto più di una semplice qualificazione alla finale.

Negli ultimi mesi Jannik Sinner ha dimostrato una crescita impressionante sotto ogni aspetto:

servizio sempre più incisivo;

sempre più incisivo; maggiore continuità negli scambi;

gestione impeccabile dei momenti decisivi;

solidità mentale nei grandi appuntamenti.

Anche sull’erba, superficie che in passato sembrava meno favorevole rispetto al cemento, il campione italiano ha ormai raggiunto un livello di eccellenza assoluta.

Quando si gioca la finale di Wimbledon

La finale maschile di Wimbledon 2026 si disputerà domenica sul Campo Centrale dell’All England Club.

Da una parte ci sarà Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, dall’altra Alexander Zverev, pronto a inseguire il suo primo trionfo sui prati londinesi.

L’Italia del tennis sogna un’altra pagina di storia, con il numero uno del mondo a un solo passo da un nuovo, straordinario successo nel torneo più prestigioso del Grande Slam.