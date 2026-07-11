Sindaco di Soverato: terra stabilizzata per strade e parcheggi, la scelta sostenibile dell'amministrazione comunale

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Soverato punta sulla terra stabilizzata per strade e parcheggi: la scelta sostenibile dell'amministrazione comunale

Non solo asfalto per la viabilità cittadina: nuovi interventi a San Nicola e in via Trento e Trieste

L'amministrazione comunale di Soverato prosegue il programma di riqualificazione della viabilità urbana con un approccio che guarda non solo alla manutenzione delle strade, ma anche alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio.

Dopo gli interventi di rifacimento del manto stradale in diverse aree della città, il Comune ha avviato una nuova fase dei lavori scegliendo, in alcuni contesti specifici, una soluzione alternativa all'asfalto: la terra stabilizzata, un materiale naturale proveniente da una cava di Serra San Bruno.

Terra stabilizzata per strade e parcheggi a Soverato

Gli interventi interessano in particolare Località San Nicola e via Trento e Trieste, dove il rifacimento della sede stradale e delle aree destinate ai parcheggi verrà realizzato utilizzando terra stabilizzata.

Si tratta di una scelta tecnica studiata in base alle caratteristiche delle zone interessate e non di un'alternativa dettata dal risparmio economico. L'obiettivo è infatti utilizzare, caso per caso, il materiale più adatto alle esigenze del territorio, conciliando funzionalità, durata e rispetto dell'ambiente.

Perché scegliere la terra stabilizzata

Negli ultimi anni la terra stabilizzata viene impiegata sempre più frequentemente nella realizzazione di strade secondarie, percorsi ciclopedonali, parcheggi e aree pubbliche grazie alle sue caratteristiche tecniche e ambientali.

Tra i principali vantaggi figurano:

Maggiore permeabilità del terreno , che favorisce il naturale assorbimento delle acque piovane e contribuisce a ridurre ristagni e problemi di drenaggio.

, che favorisce il naturale assorbimento delle acque piovane e contribuisce a ridurre ristagni e problemi di drenaggio. Riduzione dell'accumulo di calore , poiché il materiale assorbe meno calore rispetto alle superfici asfaltate, contribuendo a mitigare il fenomeno delle isole di calore urbane.

, poiché il materiale assorbe meno calore rispetto alle superfici asfaltate, contribuendo a mitigare il fenomeno delle isole di calore urbane. Minore impatto ambientale , grazie all'utilizzo di materiali naturali e a lavorazioni generalmente meno invasive rispetto alle pavimentazioni tradizionali.

, grazie all'utilizzo di materiali naturali e a lavorazioni generalmente meno invasive rispetto alle pavimentazioni tradizionali. Migliore integrazione paesaggistica, particolarmente indicata nelle aree periferiche, rurali o di pregio naturalistico.

Un progetto di manutenzione calibrato sulle esigenze del territorio

L'intervento rientra in una più ampia strategia dell'amministrazione comunale che punta a differenziare le tecniche di manutenzione della rete viaria in base alle caratteristiche delle diverse aree della città.

L'idea è quella di non ricorrere sempre e comunque all'asfalto, ma di individuare la soluzione più efficace per ogni contesto, privilegiando materiali innovativi e sostenibili quando le condizioni lo permettono.

La visione dell'amministrazione comunale

Attraverso questa scelta, il Comune di Soverato conferma la volontà di investire in una manutenzione intelligente, capace di coniugare sicurezza, funzionalità e attenzione all'ambiente.

Il progetto rappresenta un ulteriore tassello del programma di riqualificazione urbana portato avanti dall'amministrazione guidata dal sindaco Daniele Vacca, con l'obiettivo di rendere la città sempre più efficiente, vivibile e sostenibile, adottando per ogni intervento la soluzione tecnica più adatta alle caratteristiche del territorio.