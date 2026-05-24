Incidente mortale con il trattore a Falzes: giovane contadino perde la vita sul pendio di Covolo

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Incidente mortale con il trattore a Falzes: 35enne precipita per 50 metri lungo una strada forestale

Drammatica scoperta in località Kofel dopo l’allarme dei familiari: inutili i soccorsi per il giovane impegnato in lavori boschivi

Tragedia a Falzes, dove un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita dopo un incidente con il trattore avvenuto in una zona boschiva sopra il paese. Il giovane, secondo quanto riportato dal portale news Stol.it, era partito nella giornata precedente per svolgere alcuni lavori forestali, ma non aveva più fatto ritorno a casa.

I familiari, inizialmente non allarmati per le sue assenze prolungate legate all’attività lavorativa, hanno atteso le prime ore del mattino prima di contattare i soccorsi. Da quel momento si è attivata una vasta operazione di ricerca, conclusa purtroppo con il ritrovamento del corpo senza vita.

Le ricerche e il ritrovamento in località Kofel

L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto con un importante dispiegamento di forze sul territorio, considerata anche la natura impervia dell’area interessata.

Poco dopo, la drammatica scoperta: il corpo del 35enne è stato individuato in località Kofel, in una zona difficilmente raggiungibile. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe finito fuori strada con il proprio mezzo agricolo mentre percorreva una via forestale, precipitando per circa 50 metri lungo un pendio.

Trattore fuori strada: la prima ricostruzione dell’incidente

L’ipotesi al momento più accreditata è quella di una perdita di controllo del mezzo. Il trattore, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe uscito dal tracciato forestale, scivolando poi in un terreno particolarmente ripido e difficile da raggiungere.

Si tratta di un tipo di incidente purtroppo frequente nelle aree montane e rurali, dove le condizioni del terreno, la pendenza dei percorsi e l’utilizzo di mezzi pesanti possono rendere le attività agricole e boschive particolarmente rischiose.

Sul posto Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Guardia di finanza e sanitari

Nell’area dell’incidente sono intervenuti il medico d’urgenza, i sanitari della Croce Bianca di Brunico, i Vigili del fuoco volontari di Falzes e Brunico, il Soccorso alpino e la Guardia di finanza.

Nonostante il rapido intervento delle squadre di emergenza, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di recupero si sono svolte in un contesto complesso, a causa della posizione del mezzo e delle difficoltà di accesso alla zona.

Una comunità sconvolta dalla tragedia

La notizia dell’incidente mortale a Falzes ha profondamente colpito la comunità locale. Il giovane era impegnato in lavori boschivi, un’attività che richiede esperienza, attenzione e grande conoscenza del territorio, soprattutto quando viene svolta in aree montane e su percorsi forestali.

Le autorità competenti dovranno ora ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le cause che hanno portato il trattore a uscire di strada. Al momento resta il dolore per una vita spezzata durante una giornata di lavoro.