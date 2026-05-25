Eugenio Rotella brilla nel nuoto di fondo tra Spresiano e Porto Venere

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L’atleta calabrese dell’ASD Gruppo Atletico Sportivo conquista risultati importanti nelle acque italiane confermandosi protagonista nelle gare open water

Il nuoto di fondo continua a regalare soddisfazioni all’ASD Gruppo Atletico Sportivo, grazie alle prestazioni di Eugenio Rotella, atleta calabrese che sta portando con orgoglio i colori della società in diverse competizioni nazionali. Tra gare in acque libere, percorsi impegnativi e avversari di alto livello, Rotella si conferma uno dei profili più rappresentativi del gruppo nelle specialità open water.

Nelle ultime settimane, l’atleta Master 25 ha ottenuto risultati di rilievo sia a Spresiano, in Veneto, sia nella spettacolare cornice ligure di Porto Venere, confermando continuità, preparazione e grande passione per una disciplina che richiede resistenza fisica, lucidità mentale e capacità di adattamento alle condizioni ambientali.

Eugenio Rotella protagonista a Spresiano nella gara da 3,5 km

A Spresiano, in provincia di Treviso, Eugenio Rotella ha preso parte alla gara di nuoto in acque libere sulla distanza di 3,5 km, disputata il 16 maggio. Una prova intensa, affrontata con determinazione e chiusa con un ottimo risultato.

L’atleta dell’ASD Gruppo Atletico Sportivo ha concluso la competizione al 10° posto assoluto su 29 partecipanti, fermando il cronometro sul tempo di 44’55”. Un piazzamento significativo, che conferma il buon momento dell’atleta calabrese e la sua capacità di competere con continuità in contesti diversi.

La gara veneta ha rappresentato un ulteriore tassello nel percorso sportivo di Rotella, sempre più presente nelle manifestazioni di nuoto di fondo in Italia e capace di distinguersi per costanza, impegno e spirito competitivo.

Primo posto di categoria a Porto Venere nella gara da 6,5 km

Il risultato più prestigioso è arrivato però in Liguria, nella suggestiva gara Porto Venere Open Water, disputata sulla distanza di 6,5 km. In uno scenario naturale di grande fascino, tra mare, tecnica e resistenza, Eugenio Rotella ha conquistato il primo posto di categoria, confermandosi tra i migliori interpreti della sua fascia Master.

Su 125 atleti partenti, Rotella ha chiuso al 28° posto assoluto e al 12° posto Master assoluto, ottenendo un piazzamento di grande valore in una competizione numerosa e tecnicamente impegnativa.

Il dato assume ancora più importanza considerando il livello del parterre presente. Come evidenziato dallo stesso atleta, tra i partecipanti figuravano anche nuotatori di altissimo profilo, tra cui un atleta capace in passato di imporsi per tre volte su Gregorio Paltrinieri, uno dei nomi più importanti del nuoto italiano e internazionale.

Un percorso costruito con sacrificio e passione

I risultati ottenuti da Eugenio Rotella non sono episodi isolati, ma il frutto di un percorso sportivo costruito con dedizione. Il nuoto open water è una disciplina complessa, nella quale non basta la sola preparazione fisica: servono gestione dello sforzo, capacità di orientamento, controllo emotivo e grande adattabilità alle condizioni del percorso.

Rotella sta dimostrando di possedere tutte queste qualità. La sua presenza costante in gare disputate in varie regioni d’Italia racconta la storia di un atleta che vive lo sport con serietà, entusiasmo e senso di appartenenza.

Per l’ASD Gruppo Atletico Sportivo, Eugenio rappresenta oggi un punto di riferimento nelle competizioni in mare e nelle prove di fondo, non solo per i risultati ottenuti, ma anche per il modo in cui interpreta ogni gara: con rispetto, determinazione e voglia di migliorarsi.

I risultati recenti di Eugenio Rotella

Nella gara di Spresiano, sulla distanza di 3,5 km, Eugenio Rotella ha chiuso al 10° posto assoluto su 29 partecipanti, con il tempo di 44’55”.

Alla Porto Venere Open Water, sulla distanza di 6,5 km, ha ottenuto il 1° posto di categoria, il 28° posto assoluto su 125 atleti partenti e il 12° posto Master assoluto.

L’ASD Gruppo Atletico Sportivo celebra il suo atleta

L’ASD Gruppo Atletico Sportivo può guardare con orgoglio al cammino di Eugenio Rotella, atleta capace di portare in giro per l’Italia i colori della società e di tornare spesso con risultati importanti e medaglie al collo.

La sua crescita nel nuoto di fondo conferma quanto la passione, unita alla costanza negli allenamenti e alla voglia di mettersi alla prova, possa trasformarsi in risultati concreti.

Per Eugenio Rotella questa è un’altra tappa importante di un percorso ancora ricco di obiettivi. Per l’ASD Gruppo Atletico Sportivo, invece, è la conferma di avere tra le proprie fila un atleta determinato, competitivo e profondamente legato ai valori dello sport.

Complimenti a Eugenio Rotella, esempio di impegno, sacrificio e passione nelle gare open water.