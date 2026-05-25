Meteo Italia, alta pressione protagonista fino a mercoledì 27 poi tornano temporali e aria più fresca

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Sole e caldo ancora dominanti su gran parte del Paese, ma da giovedì 28 l’instabilità potrebbe riportare rovesci e temporali su Alpi, Appennino e alcune zone interne

Il meteo in Italia continua a essere condizionato dalla presenza dell’anticiclone subtropicale, una vasta area di alta pressione che sta garantendo condizioni prevalentemente stabili su buona parte del Paese. Fino a mercoledì 27 il quadro atmosferico resterà dominato da sole, caldo e temperature superiori alla media stagionale, con valori che in diverse zone potranno avvicinarsi ai 34-35°C.

Si tratta di una fase dal sapore pienamente estivo, favorita dal consolidamento dell’alta pressione sul Mediterraneo e su parte dell’Europa centrale. L’aria calda continuerà quindi a interessare molte regioni italiane, rendendo le giornate soleggiate e piuttosto calde soprattutto nelle aree interne, nelle pianure e nei grandi centri urbani.

Alta pressione e caldo fino a mercoledì 27

Nei prossimi giorni l’anticiclone resterà il principale protagonista dello scenario meteorologico. Il suo dominio garantirà tempo stabile, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e un clima decisamente caldo per il periodo.

Le temperature massime potranno raggiungere valori elevati soprattutto al Nord e sulle regioni del Centro, dove l’effetto combinato tra soleggiamento prolungato e masse d’aria calda favorirà un ulteriore aumento termico. In alcune zone della Pianura Padana, delle aree interne centrali e delle vallate più esposte non sono esclusi picchi vicini ai 35°C.

Al Sud il caldo sarà comunque presente, ma in alcuni settori potrebbe risultare leggermente più contenuto, anche a causa del passaggio di velature o annuvolamenti sparsi che non dovrebbero però portare fenomeni significativi.

Possibili temporali pomeridiani sui rilievi

Nonostante il dominio dell’alta pressione, qualche elemento di instabilità potrà manifestarsi nelle ore più calde della giornata. Durante il pomeriggio, infatti, il riscaldamento del suolo potrà favorire la formazione di nubi a sviluppo verticale lungo i rilievi alpini e appenninici.

In queste aree non si escludono rovesci isolati e locali temporali pomeridiani, generalmente brevi e circoscritti. I fenomeni saranno più probabili in montagna, mentre sulle pianure e lungo le coste il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato.

Questa instabilità sarà tipica delle fasi calde di fine primavera o inizio estate, quando l’energia accumulata durante il giorno può generare improvvisi addensamenti sui rilievi, pur in un contesto generale ancora dominato dal bel tempo.

Da giovedì 28 cambia lo scenario meteo

A partire da giovedì 28 il quadro meteorologico potrebbe iniziare a cambiare. Correnti più fresche in arrivo dal Nord Europa tenderanno a indebolire parzialmente la struttura anticiclonica, creando un contrasto con l’aria calda accumulata nei giorni precedenti.

Questo contrasto termico potrà favorire la formazione di temporali localmente intensi, inizialmente più probabili sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Con il passare delle ore, alcuni fenomeni potrebbero estendersi anche verso le aree pianeggianti del Nord, in particolare sul settore più settentrionale della Pianura Padana, e verso le zone interne del Centro.

Anche parte del Sud Italia potrebbe essere interessata da episodi instabili, soprattutto nelle aree montuose di Campania e Calabria, dove nelle ore pomeridiane potranno svilupparsi rovesci e temporali sparsi.

Weekend tra sole, caldo moderato e nuovi temporali

Tra venerdì 29 e il weekend l’alta pressione proverà a riconquistare spazio, ma senza riuscire a imporsi in modo totale. Il suo asse più spostato verso ovest lascerà infatti aperta la porta a infiltrazioni di aria più fresca in quota, sufficienti a mantenere una certa variabilità atmosferica.

Il tempo sarà quindi ancora in parte soleggiato, ma non mancheranno occasioni per nuovi temporali pomeridiani, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Le aree più esposte saranno quelle interne e montuose, dove l’instabilità potrà ripresentarsi durante le ore centrali e pomeridiane della giornata.

Sul fronte delle temperature, è atteso un lieve ridimensionamento rispetto ai picchi della prima parte della settimana. I valori resteranno comunque superiori alla media del periodo, ma il caldo dovrebbe risultare meno intenso e più sopportabile, grazie all’arrivo di aria leggermente più fresca in quota.

Tendenza meteo dei prossimi giorni

La settimana sarà quindi divisa in due fasi ben distinte: una prima parte dominata da anticiclone, sole e caldo estivo, seguita da un possibile aumento dell’instabilità da giovedì 28, con il ritorno di rovesci e temporali su alcune regioni.

La situazione andrà monitorata soprattutto per il periodo compreso tra giovedì e il weekend, quando i contrasti tra aria calda e infiltrazioni più fresche potrebbero favorire fenomeni localmente intensi, pur in un contesto non completamente perturbato.