Meteo, caldo in aumento al Centro-Nord: temperature fino a 35 gradi, Sud più temperato

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Anticiclone in rinforzo sull’Italia: nei prossimi giorni valori anomali per fine maggio soprattutto al Nord e nelle regioni centrali

L’Italia si prepara a vivere una fase meteo caratterizzata da un’ulteriore intensificazione del caldo, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Nei prossimi giorni, infatti, l’anticiclone continuerà a dominare la scena atmosferica, favorendo condizioni di stabilità, cielo in prevalenza sereno e un progressivo aumento delle temperature.

La situazione sarà diversa al Sud e sulle grandi Isole, dove il clima resterà complessivamente più temperato e meno afoso rispetto alle regioni settentrionali e centrali. La parte più intensa dell’alta pressione, infatti, tenderà a posizionarsi più a nord rispetto all’Italia, coinvolgendo in modo più diretto la Pianura Padana, le aree interne del Centro e alcune vallate alpine.

Anticiclone protagonista: caldo anomalo per il periodo

Il quadro meteorologico sarà segnato dalla presenza di un vasto anticiclone caldo in espansione dal Mediterraneo verso l’Europa centrale. Questa configurazione atmosferica garantirà tempo stabile su gran parte del Paese, ma porterà anche un netto rialzo termico.

Le temperature risulteranno superiori alle medie stagionali, con valori più simili a quelli tipici di luglio o agosto che non alla fine di maggio. Nelle aree urbane e pianeggianti, inoltre, l’aumento dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera contribuirà a rendere il caldo più pesante, accentuando la sensazione di afa.

Temperature fino a 34-35 gradi: le zone più calde

Nel corso delle prossime 24-48 ore il caldo raggiungerà il suo apice. Entro mercoledì 27 maggio, diverse città del Nord e del Centro potranno toccare valori massimi vicini ai 34-35 gradi.

Le aree più esposte saranno soprattutto:

Pianura Padana, con Milano, Bologna e Ferrara tra le città più calde;

vallate alpine, dove le temperature saliranno sensibilmente;

zone interne del Centro, in particolare tra Toscana e Lazio;

città come Firenze e Roma, dove il caldo potrà risultare intenso e afoso.

Non sarà solo il caldo diurno a farsi sentire. Anche durante la notte il refrigerio sarà limitato, con temperature minime spesso superiori ai 20 gradi in molte località. Si tratterà delle prime notti dal sapore tropicale, soprattutto nei grandi centri urbani e nelle zone più densamente abitate.

Sud e Isole con clima più mite

Mentre il Centro-Nord sperimenterà temperature molto elevate per il periodo, il Sud Italia e le due Isole Maggiori continueranno a vivere una fase climatica più contenuta. Le temperature resteranno generalmente più vicine ai valori stagionali e l’afa sarà meno marcata rispetto alle regioni settentrionali.

Questo non significa assenza di caldo, ma il contesto sarà decisamente più sopportabile, con condizioni meteo più temperate e meno estreme rispetto alle aree maggiormente esposte all’azione dell’anticiclone.

Primi segnali di cambiamento da giovedì

A partire da giovedì 28 maggio potrebbero emergere i primi segnali di cambiamento. L’alta pressione inizierà a mostrare qualche lieve cedimento, favorendo l’ingresso di una maggiore instabilità atmosferica su alcune zone della Penisola.

Non si tratterà di una vera svolta meteo, ma di una possibile attenuazione del caldo. Localmente potranno verificarsi episodi temporaleschi, accompagnati da un leggero calo delle temperature e da un clima temporaneamente più gradevole.

La fase calda, dunque, resterà protagonista ancora per alcuni giorni, ma con la possibilità di un parziale ridimensionamento a partire dalla seconda parte della settimana.