Vigili del fuoco: focus sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sottosegretario Ferro incontra i Comandanti Provinciali. Fotogallery

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Il Sottosegretario all’Interno On. Wanda Ferro ha partecipato oggi pomeriggio presso il Polo didattico di Lamezia Terme ad una riunione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a cui hanno preso parte tutti i Comandanti dei Vigili del Fuoco della Calabria.

All’incontro ha partecipato anche il Prefetto Bruno Strati, Direttore Centrale per l’Attività Ispettiva e gli Affari Legali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, l’Ing. Maurizio Lucia, Direttore regionale VV.F., i funzionari responsabili del servizio di prevenzione e protezione dei Comandi calabresi e il gruppo ispettivo ministeriale, coordinato dal Prefetto Strati, che svolgerà nei prossimi due giorni l’ispezione, nell’ambito della programmazione pluriennale ordinaria, presso il Comando e i distaccamenti di Reggio Calabria.

L’occasione è stata utile per illustrare le disposizioni normative e le procedure di tutela e salvaguardia in materia di sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro e per fare un punto della situazione sulle sedi calabresi.

“Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un fiore all’occhiello della nostra Nazione - ha detto il Sottosegretario Ferro -. Il Governo, sin dal suo insediamento si è molto impegnato per migliorare gli standard di sicurezza delle sedi di servizio. Siamo convinti, infatti, che condizioni ottimali di lavoro garantiscano un più efficace ed efficiente servizio di soccorso alla popolazione. L’Amministrazione sta lavorando ad un importante piano di investimenti per la realizzazione di nuove sedi, anche nella nostra regione”.

Il Sottosegretario Ferro si è poi recata con la delegazione ministeriale al Comando di Catanzaro per un sopralluogo al cantiere dei lavori di riqualificazione della sede.