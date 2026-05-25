Jazz'Inn 2026, la call dei Case Giver chiude il 31 maggio

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dieci anni al servizio dell’innovazione, dei territori e della costruzione di ecosistemi collaborativi capaci di mettere in relazione imprese, pubbliche amministrazioni, startup, università, centri di ricerca, investitori e comunità locali: è la realtà creata da Fondazione Ampioraggio che, dal 2016, promuove innovazione sostenibile - diffondendo una cultura imprenditoriale responsabile in grado di valorizzare la rigenerazione dei territori - e che celebra quest’anno il suo decennale, con doppia tappa di Jazz’Inn, a Ostra (AN) in estate e a Roma in autunno.

Nata con l’obiettivo di promuovere un modello di innovazione aperta, concreta e generativa, Fondazione Ampioraggio ha costruito nel tempo una piattaforma nazionale di confronto e co-progettazione, orientata a trasformare le idee in percorsi di sviluppo sostenibile, favorendo contaminazione, collaborazioni e investimenti. Un approccio che supera la logica dell’evento tradizionale e punta a creare connessioni stabili, progettualità condivise e nuove opportunità per imprese, istituzioni e territori, promuovendo open innovation tra pubblico e privato. Questo è un modello di coesione territoriale tra le diverse aree del Paese, che facilita il matching tra domanda e offerta d’innovazione, un incontro tra chi realizza idee, prodotti e servizi innovativi e chi è interessato ad acquisire tali soluzioni - con investitori, stakeholders e con istituzioni locali e nazionali - superando le logiche di intermediazione e favorendo lo scambio di conoscenze e relazioni.

In questo percorso si inserisce Jazz’Inn, il Living Lab di innovazione collaborativa promosso dalla Fondazione, che nel 2026 raggiunge anch’esso la sua decima edizione con il tema “Umanità Aumentata - persone oltre la tecnologia”. Un titolo che restituisce pienamente la visione di Ampioraggio: l’innovazione tecnologica genera valore quando rafforza le relazioni, abilita nuove forme di collaborazione, migliora la qualità della vita delle persone e contribuisce alla crescita delle comunità.

“L’innovazione coinvolge la sfera creativa - spiega Giuseppe De Nicola, Direttore Generale Fondazione Ampioraggio - per questo abbiamo scelto, dieci anni fa, di creare con Jazz’Inn un legame con la musica e il Jazz in particolare. È infatti un genere che si rinnova costantemente e che stimola improvvisazione e interplay, cioè l’ascolto di altri musicisti che suonano insieme a te. La tappa di Ostra segna il ritorno nei borghi, con un lavoro a stretto contatto con le comunità locali e focus su rigenerazione territoriale, turismo sostenibile e nuove economie per le aree interne”.

Jazz’Inn Ostra: il primo Comune socio della Fondazione diventa Living Lab dal 29 giugno al 3 luglio

La prima tappa di Jazz’Inn 2026 si svolgerà a Ostra, in provincia di Ancona, dal 29 giugno al 3 luglio 2026. Per cinque giorni il borgo marchigiano diventerà un laboratorio diffuso di innovazione, ospitando imprese, startup, pubbliche amministrazioni, investitori, ricercatori e stakeholder chiamati a confrontarsi su sfide reali e soluzioni concrete.

Ostra assume in questa edizione un valore simbolico e strategico: è il primo Comune socio della Fondazione Ampioraggio e, nell’ambito del decennale, diventa il luogo in cui consolidare il modello del Living Lab come spazio di ascolto, confronto e progettazione condivisa. Grazie a alcuni soci della Fondazione, Ostra sarà anche un demo smart lab nel quale saranno rese disponibili diverse soluzioni tecnologiche che ridurranno l'isolamento delle aree interne e questo permetterà agli amministratori che parteciperanno da tutta Italia, di sperimentare soluzioni utili anche per i propri territori: tour operator digitale, digital twin con monitoraggio del territorio, connettività in un'area a fallimento di mercato come il centro storico di Ostra, visita immersiva dei Point Of Interest (con l'avatar della sindaca a fare da guida, applicazione dimostrava LiFI per connettersi alla rete tramite la luce.

Elemento centrale dell’edizione 2026 è la selezione di progetti proposti dai Case Giver, vero motore dell’innovazione di Jazz’Inn: un’impresa, startup, pubblica amministrazione, investitore o realtà del territorio che porta una sfida, un’idea o un progetto da sviluppare insieme a una rete di esperti. Partecipare come Case Giver significa entrare in un vero Living Lab di open innovation, dove confronto, relazioni informali e supporto di esperti aiutano a trasformare problemi in soluzioni concrete, intuizioni in piani d’azione e opportunità in nuove collaborazioni.

Le aree di interesse indicate dal regolamento comprendono, tra le altre, Agritech, turismo, Smartlands, Circular Fashion, Heritage, Mobility, Entertainment, Energy & Water e Digital Health, con particolare attenzione a tecnologie e approcci quali intelligenza artificiale, Internet of Things, big data, blockchain, realtà aumentata e virtuale, reti 5G, accessibilità, monitoraggio, sostenibilità, scalabilità e replicabilità.

Per partecipare alla call dei Case Giver è possibile sottoporre la propria proposta entro il 31 maggio 2026, compilando il form di partecipazione disponibile sul sito di Fondazione Ampioraggio.

Jazz’Inn, per il 2026, si articolerà in due tappe e dopo Ostra il percorso proseguirà con Jazz’Inn Capitale, in programma a Roma dal 9 al 13 novembre 2026. Fondazione Ampioraggio conferma così la propria vocazione: non solo promuovere l’innovazione, ma renderla accessibile, concreta e utile ai territori. Il decennale diventa quindi un’occasione per guardare avanti, rafforzando un modello di collaborazione pubblico-privato in cui persone, tecnologie e comunità lavorano insieme per generare futuro.

Per maggiori informazioni: www.fondazioneampioraggio.it

Preregistrazione: https://www.fondazioneampioraggio.it/jazzinn-2026-pre-registrazione/

Jazz’Inn 2026 Challenge: https://www.fondazioneampioraggio.it/jazzinn-2026-challenge/