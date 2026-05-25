Reggio Calabria: la città volta pagina. Francesco Cannizzaro (centrodestra) nuovo Sindaco con circa il 70% di preferenze.

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Una vittoria definita da Francesco Cannizzaro “storica”, e un dato che potrebbe segnare una nuova fase politica per la città dello Stretto., protagonista della corsa a sindaco di Reggio Calabria, ha commentato con grande emozione i risultati elettorali che, secondo le proiezioni arrivate nelle prime ore dello scrutinio, vedrebbero il centrodestra avanti con oltre il 70% dei consensi.Accanto a lui il, e il sostegno politico del senatore Mario Occhiuto, in un clima di entusiasmo che il centrodestra definisce già “un cambio di pagina” dopo dodici anni di amministrazione di centrosinistra.Secondo Cannizzaro, il risultato non rappresenta soltanto una vittoria personale, ma il successo di un progetto politico costruito su una coalizione ampia, compatta e credibile e su una squadra coesa e compatta: “Non ha vinto Cannizzaro, ha vinto la squadra. Ha vinto Forza Italia, ha vinto il centrodestra e ha vinto il buon governo regionale”.. Nel suo primo intervento,ha sottolineato più volte il concetto di discontinuità rispetto al passato amministrativo della città. Il candidato del centrodestra ha parlato di una Reggio Calabria pronta a recuperare identità, servizi e competitività, con l’obiettivo di trasformarsi in una delle principali mete turistiche del Mediterraneo. Tra i temi centrali del suo discorso:- rilancio amministrativo della città;- recupero dei servizi essenziali;- incremento delle attività utili al sociale;- valorizzazione dei giovani professionisti;- collaborazione stretta tra Comune e Regione Calabria;- apertura al dialogo con le forze moderate e centriste.Cannizzaro ha inoltre ribadito che i primi cento giorni saranno dedicati alla costruzione della squadra amministrativa, puntando su dirigenti qualificati e nuove competenze.Determinante, secondo il centrodestra, sarebbe stato anche il lavoro svolto negli ultimi anni dal governo regionale guidato da. Il presidente della Regione ha definito il risultato di Reggio Calabria “straordinario” e certamente “non scontato”, considerando i dodici anni consecutivi di amministrazione del centrosinistra.Per Occhiuto, la vittoria rappresenta anche un segnale politico nazionale: “Il centrodestra deve guardare a Reggio Calabria come a un laboratorio politico”. Il governatore ha evidenziato come il rapporto tra Regione e Città Metropolitana possa ora diventare ancora più stretto, accelerando investimenti, opere pubbliche e progetti strategici per il territorio.Uno degli aspetti più discussi della campagna elettorale è stata l’apertura della coalizione verso forze centriste e moderate, compresa l’area vicina ad Azione.Secondo Cannizzaro, proprio questa capacità di allargare il progetto politico verso il centro avrebbe contribuito al consenso ottenuto alle urne. Un modello che, nelle intenzioni del centrodestra calabrese, potrebbe essere replicato anche a livello nazionale. L’obiettivo dichiarato è costruire una coalizione ampia, pragmatica e orientata al governo del territorio, superando gli steccati tradizionali della politica.Uno dei passaggi più significativi dell’intervento di Cannizzaro riguarda il coinvolgimento delle nuove generazioni. Il candidato ha spiegato che circa il 70% dei candidati nelle liste sarebbe composto da giovani professionisti, laureati e figure con esperienze maturate fuori dalla Calabria e che ora è necessario trattenere a Reggio per utilizzare le grandi risorse professionali ed umane di cui loro sono in possesso.Molti, ha raccontato, sarebbero rientrati da città come Milano e Roma per partecipare attivamente al progetto politico di Reggio Calabria. Questo è un messaggio che punta direttamente al tema dello spopolamento del Sud e della fuga dei talenti, fenomeni che da anni interessano la Calabria e gran parte del Mezzogiorno.Tra le priorità indicate daci sono:Secondo il candidato del centrodestra, Reggio Calabria avrebbe accumulato ritardi importanti nella gestione ordinaria della città.Cannizzaro ha parlato della necessità di valorizzare funzionari e dirigenti competenti, costruendo una squadra amministrativa “dei migliori”.La visione del centrodestra punta a trasformare Reggio Calabria in una destinazione turistica internazionale grazie alla posizione strategica nel Mediterraneo e al ruolo centrale nello Stretto.Il rapporto con la Regione Calabria viene considerato un elemento chiave per accelerare investimenti e opere pubbliche.Nel finale del suo intervento, Cannizzaro ha voluto dedicare il risultato elettorale a due figure simboliche del centrodestra calabrese: Jole Santelli e Maurizio Dattola, ricordati come persone fondamentali nel suo percorso politico e umano.Un momento particolarmente emozionante che ha chiuso una serata definita dal centrodestra come “storica” per Reggio Calabria e per l’intera Calabria.