Il Torball fa tappa in Molise: a Isernia un fine settimana di grande agonismo

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ISERNIA / ROCCASICURA – Il Molise si conferma terra di sport e accoglienza ospitando il fine settimana dedicato alla quinta e sesta giornata del Campionato Italiano di Torball di Serie B. L’evento, indetto dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi), è stato ottimamente organizzato dalla società Olimpic Paideia Sporting, guidata con competenza dalla presidente Mariella Procaccini. Al di là dei numeri e dei verdetti del campo, la manifestazione ha ribadito il profondo valore sociale del Torball. Questa disciplina, storicamente dedicata ad atleti non vedenti e ipovedenti, si distingue come un esempio autentico di integrazione: il regolamento consente infatti la partecipazione attiva anche di persone vedenti e la formazione di squadre miste, con uomini e donne a condividere il medesimo rettangolo di gioco. Uno sport trasversale, accessibile a chiunque e che abbatte ogni barriera, trasformando l'attività agonistica in un veicolo di inclusione totale.

I verdetti del campo Il weekend di gare, disputato sul parquet del Palazzetto dello Sport di Roccasicura (IS), ha offerto un programma intenso, caratterizzato da incontri ad alto contenuto agonistico e da un livello tecnico in evidente crescita. Nella quinta giornata (sabato 23 maggio) ha brillato l'ASD Olimpic Paideia Sporting, capace di imporsi in tre sfide (contro Alto Adige, Omero Bergamo Smile e Settecolli B), insieme all'APD Picena Non Vedenti Carlo Malloni. Di rilievo la prestazione dell'ASD Omero Bergamo C, autore di un netto 11-2 contro l'Etna Blind, mentre l'unico pareggio di giornata è stato il 2-2 tra Omero Bergamo Smile ed Etna Blind. La sesta giornata (domenica 24 maggio) ha visto il riscatto del GSD Non E Ipovedenti Alto Adige, vincitore di misura su Olimpic Paideia Sporting, Settecolli B e Global Social Inclusive. L'ASD Omero Bergamo C ha consolidato il proprio primato in classifica battendo il Settecolli B e superando l'Etna Blind, mentre l'APD Picena si è imposta nel match conclusivo contro il Global Social Inclusive per 3-1.

La situazione in classifica. Al termine delle gare molisane, pur considerando i turni di riposo osservati dalla ASD Ciociaria Non Vedenti e dalla ASD Real Vesuviana, la classifica parziale delinea alcune gerarchie in vista del finale di stagione:

ASD Omero Bergamo C: 41 punti (18 partite) APD Picena Non Vedenti Carlo Malloni: 28 punti (12 partite) ASD Settecolli B: 27 punti (12 partite) ASD Real Vesuviana: 23 punti (12 partite) ASD Omero Bergamo Smile: 21 punti (18 partite) ASD Ciociaria Non Vedenti: 16 punti (10 partite) ASD Olimpic Paideia Sporting: 13 punti (12 partite) GSD Non E Ipovedenti Alto Adige: 10 punti (18 partite) ASD Global Social Inclusive: 10 punti (12 partite) ASD Etna Blind: 8 punti (12 partite)

Il successo dell’evento premia l’impegno organizzativo dello staff del Paideia e la partecipazione delle società arrivate da ogni parte d'Italia, protagoniste sul campo di un bellissimo fine settimana di sport. Un plauso va alla Commissione Arbitrale, che ha diretto ogni match con rigore e professionalità, e al Commissario Esecutivo in Campo Michele Carrino, garante della regolarità della manifestazione. Fondamentale il contributo dello staff medico, dei volontari e di tutte le persone che hanno garantito una logistica perfetta. Un sentito ringraziamento è espresso nei confronti del Presidente Nazionale FISPIC, Silverio Alviti, e di tutta la Giunta Federale per la costante vicinanza e il sostegno allo sviluppo del movimento paralimpico e di una disciplina, il Torball, che unisce, forma e include.

Le finali di Napoli. Chiuso il sipario sulla tappa molisana, l'attenzione si sposta ora sul momento più atteso della stagione. L'appuntamento per tutti gli sportivi è fissato per i prossimi 6 e 7 giugno a Napoli, presso lo storico Istituto Paolo Colosimo. In quella prestigiosa cornice si disputeranno gli scontri decisivi: gli ultimi minuti di gioco in cui la palla sonora decreterà chi, tra le formazioni in lizza, potrà festeggiare l'ambita promozione in Serie A.