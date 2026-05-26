Omicidio Diviesti metodo mafioso e riciclaggio internazionale 15 misure cautelari

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Dalle prime luci dell’alba è in corso una operazione congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari (DDA) e della Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana (SPAK), realizzata nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune costituita con il sostegno e il coordinamento di Eurojust.

Le indagini, condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalla Squadra Mobile della Questura di Andria, hanno riguardato l’omicidio di Francesco DIVIESTI, avvenuto a Canosa di Puglia (Bat) il 25 aprile 2025, oltre che un gruppo strutturato organizzato - con sede a Tirana – dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania, le cui condotte illecite sono state ricostruite dalla stessa Direzione Investigativa Antimafia di Bari con il contributo delle Autorità Albanesi e il supporto dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza di Tirana.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Bari, trasmessa anche on-line, alle ore 10.30 odierne, alla quale parteciperanno il dott. Klodjan BRAHO - Procuratore Capo della Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana, il dott. Roberto ROSSI - Procuratore della Repubblica di Bari e Aldo INGANGIAssistente del Membro Nazionale per l’Italia presso Eurojust.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.