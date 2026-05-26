Elezioni comunali Calabria 2026, tutti i sindaci eletti e i comuni al ballottaggio
La mappa aggiornata del voto nei comuni calabresi tra conferme, nuove amministrazioni e sfide rinviate al secondo turno
Le elezioni comunali in Calabria 2026 hanno ridisegnato la geografia amministrativa di numerosi centri della regione. Il voto del 24 e 25 maggio 2026 ha coinvolto 77 comuni calabresi, con due capoluoghi chiamati alle urne, Reggio Calabria e Crotone, e con alcuni casi particolari ancora da definire. Il turno di ballottaggio è previsto per il 7 e 8 giugno 2026. Le elezioni sono state rinviate nei comuni di Carlopoli e Savelli, mentre a Tortora la consultazione è risultata non valida per mancato raggiungimento del quorum.
Sindaci eletti in Calabria 2026, il quadro generale
Il dato politico più rilevante arriva dai due capoluoghi. A Reggio Calabria è stato eletto Francesco Cannizzaro, sostenuto da una coalizione di centrodestra e liste civiche. A Crotone, invece, è stato confermato Vincenzo Voce, sostenuto da un ampio schieramento civico e politico.
In totale, sulla base dei risultati disponibili al 26 maggio 2026, risultano eletti 73 sindaci nei comuni calabresi andati al voto. Restano da definire tre sfide: Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio, mentre Tortora dovrà tornare al voto per la mancata validità della consultazione.
Provincia di Catanzaro, tutti i sindaci eletti
Nella provincia di Catanzaro sono stati eletti 16 sindaci. Tra le conferme più significative figurano Giuseppe Papaleo a Davoli, Mario Migliarese a Montepaone, Antonio Tino a San Vito sullo Ionio e Sebastiano Tarantino a Taverna. A Cerva, comune tornato al voto dopo il commissariamento, è stata eletta Serafina Colistra.
Elenco dei sindaci eletti nella provincia di Catanzaro:
Amaroni: Luigi Ruggiero
Andali: Pietro Antonio Peta
Belcastro: Antonio Torchia
Cerva: Serafina Colistra
Davoli: Giuseppe Papaleo
Girifalco: Mario Deonofrio
Gizzeria: Francesco Argento
Martirano Lombardo: Franco Rosario Pucci
Montauro: Giuseppe Schipani
Montepaone: Mario Migliarese
Palermiti: Roberto Giorla
San Vito sullo Ionio: Antonio Tino
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio: Nicola Ramogida
Satriano: Massimiliano Chiaravalloti
Serrastretta: Mario Cianflone
Taverna: Sebastiano Tarantino
Provincia di Cosenza, gli eletti e i comuni al ballottaggio
In provincia di Cosenza il voto ha interessato 22 comuni. La situazione è più articolata perché non tutti i sindaci sono stati eletti al primo turno. Castrovillari andrà al ballottaggio tra Anna De Gaio ed Ernesto Bello, mentre anche San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio dovranno attendere il secondo turno. A Tortora, invece, le elezioni non sono valide per mancato quorum.
Elenco dei sindaci eletti nella provincia di Cosenza:
Buonvicino: Giuseppe Ciriaco Sionne
Campana: Giacinto Parrotta
Castrolibero: Francesco Serra
Cerzeto: Silvio Geraldo Cascardo
Dipignano: Eugenio Gallo
Falconara Albanese: Giuseppe Porco
Francavilla Marittima: Bonifacio Mauro
Grisolia: Saverio Bellusci
Marano Marchesato: Agostino Napoli
Orsomarso: Alberto Bottone
Papasidero: Fiorenzo Conte
Paterno Calabro: Santocarmine Beltrano
Roggiano Gravina: Francesco Zappone
San Fili: Linda Cribari
San Lorenzo del Vallo: Vincenzo Rimoli
San Pietro in Guarano: Tiziana Agosto
Sant’Agata di Esaro: Mario Nocito
Villapiana: Maria Annunziata De Marco
Comuni non ancora assegnati al primo turno: Castrovillari, Mandatoriccio e San Giovanni in Fiore. Elezioni non valide a Tortora.
Provincia di Crotone, conferma a Crotone e nuovi sindaci nei piccoli comuni
Nella provincia di Crotone sono cinque i comuni interessati dalla tornata amministrativa. Il risultato più importante riguarda il capoluogo, dove Vincenzo Voce è stato eletto sindaco di Crotone. A Cirò Marina è stata eletta Mariagrazia Panebianco, mentre a Cutro il nuovo sindaco è Domenico Voce.
Elenco dei sindaci eletti nella provincia di Crotone:
Cirò Marina: Mariagrazia Panebianco
Crotone: Vincenzo Voce
Cutro: Domenico Voce
Rocca di Neto: Salvatore Claudio Cosimo
Santa Severina: Pietro Vigna
Città Metropolitana di Reggio Calabria, Cannizzaro vince a Reggio e Calabria eletto a Palmi
Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria il risultato principale è quello del capoluogo: Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco di Reggio Calabria. A Palmi, dopo lo scrutinio completo delle 20 sezioni, è stato eletto Giovanni Calabria con il 58,03% dei voti, superando Francesco Cardone.
Elenco dei sindaci eletti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria:
Anoia: Alessandro Demarzo
Brancaleone: Silvestro Garoffolo
Bruzzano Zeffirio: Giuseppe Antonio Cuzzola
Casignana: Giuseppe Rocco Celentano
Cinquefrondi: Michele Conia
Condofuri: Massimo Antonio Nucera
Fiumara: Giuseppe Ianni
Giffone: Angelo Valenzisi
Maropati: Antonio Papasidero
Melicuccà: Emanuele Antonio Oliveri
Molochio: Marco Giuseppe Caruso
Montebello Jonico: Leonardo Suraci
Palmi: Giovanni Calabria
Pazzano: Maria Antonietta Coniglio
Platì: Giovanni Sarica
Reggio Calabria: Francesco Cannizzaro
Roccaforte del Greco: Ercole Nucera
Samo: Paolo Pulitanò
San Roberto: Giuseppe Roberto Vizzari
Santo Stefano in Aspromonte: Francesco Malara
Taurianova: Domenico Romeo
Provincia di Vibo Valentia, tredici sindaci eletti
In provincia di Vibo Valentia sono 13 i comuni al voto. Tra i risultati principali figurano Alfredo Barillari a Serra San Bruno, Giovanni Macrì a Tropea e Domenico Locane a Ricadi.
Elenco dei sindaci eletti nella provincia di Vibo Valentia:
Acquaro: Giuseppe Barilaro
Briatico: Lidio Vallone
Limbadi: Antonino Taverniti
Maierato: Giuseppe Rizzello
Monterosso Calabro: Antonio Giacomo Lampasi
Ricadi: Domenico Locane
San Calogero: Nicola Brosio
San Gregorio d’Ippona: Pasquale Farfaglia
Serra San Bruno: Alfredo Barillari
Spilinga: Enzo Fulvio Marasco
Tropea: Giovanni Macrì
Vallelonga: Abdon Servello
Zaccanopoli: Maria Budriesi
Ballottaggi e casi particolari in Calabria
Il quadro delle amministrative Calabria 2026 non è ancora completamente chiuso. Il ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026 riguarderà Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio. A Castrovillari la sfida sarà tra Anna De Gaio ed Ernesto Bello. Sud)
Restano inoltre due casi amministrativi da segnalare: le elezioni sono state rinviate a Carlopoli e Savelli per vizi di forma nella presentazione delle liste, mentre a Tortora la tornata non è valida per mancato raggiungimento del quorum.
Elezioni comunali Calabria 2026, cosa emerge dal voto
Il voto in Calabria consegna una mappa amministrativa segnata da molte riconferme, diversi ritorni e alcune competizioni ancora aperte. Nei comuni più grandi il dato politico assume un peso regionale: Reggio Calabria cambia guida con l’elezione di Francesco Cannizzaro, mentre Crotone conferma Vincenzo Voce. Nei centri medio-piccoli, invece, il risultato premia spesso liste civiche radicate sul territorio, con un forte peso delle dinamiche locali, delle amministrazioni uscenti e delle coalizioni costruite attorno ai candidati sindaco.
La fotografia definitiva delle elezioni comunali Calabria 2026 arriverà dopo i ballottaggi di giugno, quando saranno assegnati anche i comuni rimasti senza sindaco eletto al primo turno.
Nota di aggiornamento sui dati elettorali
I dati riportati nell’articolo sono stati elaborati sulla base delle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Trattandosi di risultati elettorali in fase di aggiornamento e soggetti a verifiche, proclamazioni ufficiali e possibili rettifiche, potrebbero essere presenti errori, imprecisioni o variazioni successive.
Per consultare i dati ufficiali e aggiornati sulle elezioni comunali in Calabria 2026, si consiglia di fare riferimento al sito del Ministero dell’Interno, alla piattaforma Eligendo e alle comunicazioni ufficiali dei singoli Comuni interessati.
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