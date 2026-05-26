Elezioni comunali Calabria 2026, tutti i sindaci eletti e i comuni al ballottaggio

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La mappa aggiornata del voto nei comuni calabresi tra conferme, nuove amministrazioni e sfide rinviate al secondo turno

Le elezioni comunali in Calabria 2026 hanno ridisegnato la geografia amministrativa di numerosi centri della regione. Il voto del 24 e 25 maggio 2026 ha coinvolto 77 comuni calabresi, con due capoluoghi chiamati alle urne, Reggio Calabria e Crotone, e con alcuni casi particolari ancora da definire. Il turno di ballottaggio è previsto per il 7 e 8 giugno 2026. Le elezioni sono state rinviate nei comuni di Carlopoli e Savelli, mentre a Tortora la consultazione è risultata non valida per mancato raggiungimento del quorum.

Sindaci eletti in Calabria 2026, il quadro generale

Il dato politico più rilevante arriva dai due capoluoghi. A Reggio Calabria è stato eletto Francesco Cannizzaro, sostenuto da una coalizione di centrodestra e liste civiche. A Crotone, invece, è stato confermato Vincenzo Voce, sostenuto da un ampio schieramento civico e politico.

In totale, sulla base dei risultati disponibili al 26 maggio 2026, risultano eletti 73 sindaci nei comuni calabresi andati al voto. Restano da definire tre sfide: Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio, mentre Tortora dovrà tornare al voto per la mancata validità della consultazione.

Provincia di Catanzaro, tutti i sindaci eletti

Nella provincia di Catanzaro sono stati eletti 16 sindaci. Tra le conferme più significative figurano Giuseppe Papaleo a Davoli, Mario Migliarese a Montepaone, Antonio Tino a San Vito sullo Ionio e Sebastiano Tarantino a Taverna. A Cerva, comune tornato al voto dopo il commissariamento, è stata eletta Serafina Colistra.

Elenco dei sindaci eletti nella provincia di Catanzaro:

Amaroni: Luigi Ruggiero

Andali: Pietro Antonio Peta

Belcastro: Antonio Torchia

Cerva: Serafina Colistra

Davoli: Giuseppe Papaleo

Girifalco: Mario Deonofrio

Gizzeria: Francesco Argento

Martirano Lombardo: Franco Rosario Pucci

Montauro: Giuseppe Schipani

Montepaone: Mario Migliarese

Palermiti: Roberto Giorla

San Vito sullo Ionio: Antonio Tino

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio: Nicola Ramogida

Satriano: Massimiliano Chiaravalloti

Serrastretta: Mario Cianflone

Taverna: Sebastiano Tarantino

Provincia di Cosenza, gli eletti e i comuni al ballottaggio

In provincia di Cosenza il voto ha interessato 22 comuni. La situazione è più articolata perché non tutti i sindaci sono stati eletti al primo turno. Castrovillari andrà al ballottaggio tra Anna De Gaio ed Ernesto Bello, mentre anche San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio dovranno attendere il secondo turno. A Tortora, invece, le elezioni non sono valide per mancato quorum.

Elenco dei sindaci eletti nella provincia di Cosenza:

Buonvicino: Giuseppe Ciriaco Sionne

Campana: Giacinto Parrotta

Castrolibero: Francesco Serra

Cerzeto: Silvio Geraldo Cascardo

Dipignano: Eugenio Gallo

Falconara Albanese: Giuseppe Porco

Francavilla Marittima: Bonifacio Mauro

Grisolia: Saverio Bellusci

Marano Marchesato: Agostino Napoli

Orsomarso: Alberto Bottone

Papasidero: Fiorenzo Conte

Paterno Calabro: Santocarmine Beltrano

Roggiano Gravina: Francesco Zappone

San Fili: Linda Cribari

San Lorenzo del Vallo: Vincenzo Rimoli

San Pietro in Guarano: Tiziana Agosto

Sant’Agata di Esaro: Mario Nocito

Villapiana: Maria Annunziata De Marco

Comuni non ancora assegnati al primo turno: Castrovillari, Mandatoriccio e San Giovanni in Fiore. Elezioni non valide a Tortora.

Provincia di Crotone, conferma a Crotone e nuovi sindaci nei piccoli comuni

Nella provincia di Crotone sono cinque i comuni interessati dalla tornata amministrativa. Il risultato più importante riguarda il capoluogo, dove Vincenzo Voce è stato eletto sindaco di Crotone. A Cirò Marina è stata eletta Mariagrazia Panebianco, mentre a Cutro il nuovo sindaco è Domenico Voce.

Elenco dei sindaci eletti nella provincia di Crotone:

Cirò Marina: Mariagrazia Panebianco

Crotone: Vincenzo Voce

Cutro: Domenico Voce

Rocca di Neto: Salvatore Claudio Cosimo

Santa Severina: Pietro Vigna

Città Metropolitana di Reggio Calabria, Cannizzaro vince a Reggio e Calabria eletto a Palmi

Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria il risultato principale è quello del capoluogo: Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco di Reggio Calabria. A Palmi, dopo lo scrutinio completo delle 20 sezioni, è stato eletto Giovanni Calabria con il 58,03% dei voti, superando Francesco Cardone.

Elenco dei sindaci eletti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria:

Anoia: Alessandro Demarzo

Brancaleone: Silvestro Garoffolo

Bruzzano Zeffirio: Giuseppe Antonio Cuzzola

Casignana: Giuseppe Rocco Celentano

Cinquefrondi: Michele Conia

Condofuri: Massimo Antonio Nucera

Fiumara: Giuseppe Ianni

Giffone: Angelo Valenzisi

Maropati: Antonio Papasidero

Melicuccà: Emanuele Antonio Oliveri

Molochio: Marco Giuseppe Caruso

Montebello Jonico: Leonardo Suraci

Palmi: Giovanni Calabria

Pazzano: Maria Antonietta Coniglio

Platì: Giovanni Sarica

Reggio Calabria: Francesco Cannizzaro

Roccaforte del Greco: Ercole Nucera

Samo: Paolo Pulitanò

San Roberto: Giuseppe Roberto Vizzari

Santo Stefano in Aspromonte: Francesco Malara

Taurianova: Domenico Romeo

Provincia di Vibo Valentia, tredici sindaci eletti

In provincia di Vibo Valentia sono 13 i comuni al voto. Tra i risultati principali figurano Alfredo Barillari a Serra San Bruno, Giovanni Macrì a Tropea e Domenico Locane a Ricadi.

Elenco dei sindaci eletti nella provincia di Vibo Valentia:

Acquaro: Giuseppe Barilaro

Briatico: Lidio Vallone

Limbadi: Antonino Taverniti

Maierato: Giuseppe Rizzello

Monterosso Calabro: Antonio Giacomo Lampasi

Ricadi: Domenico Locane

San Calogero: Nicola Brosio

San Gregorio d’Ippona: Pasquale Farfaglia

Serra San Bruno: Alfredo Barillari

Spilinga: Enzo Fulvio Marasco

Tropea: Giovanni Macrì

Vallelonga: Abdon Servello

Zaccanopoli: Maria Budriesi

Ballottaggi e casi particolari in Calabria

Il quadro delle amministrative Calabria 2026 non è ancora completamente chiuso. Il ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026 riguarderà Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio. A Castrovillari la sfida sarà tra Anna De Gaio ed Ernesto Bello. Sud)

Restano inoltre due casi amministrativi da segnalare: le elezioni sono state rinviate a Carlopoli e Savelli per vizi di forma nella presentazione delle liste, mentre a Tortora la tornata non è valida per mancato raggiungimento del quorum.

Elezioni comunali Calabria 2026, cosa emerge dal voto

Il voto in Calabria consegna una mappa amministrativa segnata da molte riconferme, diversi ritorni e alcune competizioni ancora aperte. Nei comuni più grandi il dato politico assume un peso regionale: Reggio Calabria cambia guida con l’elezione di Francesco Cannizzaro, mentre Crotone conferma Vincenzo Voce. Nei centri medio-piccoli, invece, il risultato premia spesso liste civiche radicate sul territorio, con un forte peso delle dinamiche locali, delle amministrazioni uscenti e delle coalizioni costruite attorno ai candidati sindaco.

La fotografia definitiva delle elezioni comunali Calabria 2026 arriverà dopo i ballottaggi di giugno, quando saranno assegnati anche i comuni rimasti senza sindaco eletto al primo turno.

Nota di aggiornamento sui dati elettorali

I dati riportati nell’articolo sono stati elaborati sulla base delle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Trattandosi di risultati elettorali in fase di aggiornamento e soggetti a verifiche, proclamazioni ufficiali e possibili rettifiche, potrebbero essere presenti errori, imprecisioni o variazioni successive.

Per consultare i dati ufficiali e aggiornati sulle elezioni comunali in Calabria 2026, si consiglia di fare riferimento al sito del Ministero dell’Interno, alla piattaforma Eligendo e alle comunicazioni ufficiali dei singoli Comuni interessati.