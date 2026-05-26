Calabria delle opportunità, il Prefetto Castrese De Rosa: “Sul lavoro si costruisce il futuro”

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Tre giorni al Polo Fieristico tra giovani, imprese, startup e politiche attive per costruire nuove prospettive occupazionali

Catanzaro diventa luogo di confronto, orientamento e progettazione sul futuro del lavoro in Calabria. Con l’iniziativa Il lavoro chiama La Calabria delle opportunità, in programma dal 26 al 28 maggio 2026 al Polo Fieristico di Catanzaro, il capoluogo si trasforma in una grande agorà dedicata a occupazione, formazione, imprese, startup, recruiting e politiche pubbliche per il lavoro. L’iniziativa è confermata anche dalla Regione Calabria, che la presenta come tre giorni di incontri, recruiting e strategie dedicate alle opportunità lavorative nel territorio.

A sottolineare il valore dell’appuntamento è anche il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, che attraverso la propria pagina ufficiale Facebook ha evidenziato il significato istituzionale e sociale dell’evento. De Rosa, in carica come Prefetto di Catanzaro dal 9 dicembre 2024, richiama l’attenzione sulla necessità di trasformare le politiche pubbliche in occasioni reali, concrete e trasparenti per cittadini, giovani e imprese.

Catanzaro laboratorio di confronto sul futuro del lavoro

L’evento Il lavoro chiama non rappresenta soltanto una manifestazione fieristica, ma un momento di incontro tra istituzioni, sistema produttivo, mondo della scuola, consulenti, operatori pubblici e cittadini. L’obiettivo è creare un ponte diretto tra chi cerca lavoro, chi offre opportunità e chi ha il compito di accompagnare i percorsi di crescita economica e sociale.

Il tema centrale è quello della Calabria delle opportunità, una regione che prova a raccontarsi non solo attraverso le proprie criticità, ma anche attraverso energie, competenze, idee innovative e nuove progettualità. In questa direzione, il Polo Fieristico di Catanzaro diventa uno spazio aperto dove confrontarsi su sviluppo occupazionale, legalità nel lavoro, sicurezza, orientamento professionale e rilancio economico regionale.

Giovani, scuola e lavoro al centro del messaggio istituzionale

Uno degli aspetti più rilevanti richiamati dal Prefetto riguarda il rapporto tra scuola, giovani e mondo del lavoro. La costruzione di una comunità più coesa passa anche dalla capacità di offrire alle nuove generazioni percorsi lavorativi chiari, sicuri e consapevoli.

In un territorio come la Calabria, parlare di lavoro significa affrontare temi decisivi: contrasto alla precarietà, valorizzazione delle competenze, orientamento efficace, legalità, fiducia nelle istituzioni e capacità di trattenere i giovani talenti. Per questo, iniziative come Il lavoro chiama La Calabria delle opportunità assumono un valore che va oltre l’evento in sé: diventano strumenti per rafforzare la fiducia nel futuro.

Imprese, startup e servizi per l’occupazione

Nel corso delle tre giornate sono previsti incontri, plenarie, tavole rotonde, testimonianze, momenti istituzionali e spazi interattivi. Le cosiddette “officine del lavoro” offrono occasioni concrete di dialogo tra cittadini e operatori del settore.

Tra i protagonisti figurano imprese, startup innovative, sistema camerale, consulenti del lavoro, Centri per l’Impiego e soggetti pubblici impegnati nelle politiche attive. L’obiettivo è fornire orientamento, consulenza, informazioni sui percorsi professionali, opportunità di recruiting e strumenti utili per avvicinare domanda e offerta di lavoro.

Legalità, sicurezza e responsabilità condivisa

Il messaggio lanciato da Catanzaro è anche un richiamo alla responsabilità collettiva. Il lavoro, per essere davvero motore di crescita, deve essere legale, sicuro, dignitoso e accessibile. Non basta creare occasioni occupazionali: occorre costruire un sistema fondato su trasparenza, rispetto delle regole e tutela delle persone.

In questa prospettiva, la presenza e l’attenzione delle istituzioni assumono un ruolo fondamentale. Il lavoro diventa terreno comune su cui costruire coesione sociale, fiducia nelle imprese e nuove prospettive per le comunità locali.

Da Catanzaro un messaggio di fiducia per la Calabria

L’iniziativa Il lavoro chiama La Calabria delle opportunità vuole dunque lanciare un messaggio forte: il futuro della regione passa dalla capacità di mettere insieme idee, competenze, istituzioni e mondo produttivo.

Catanzaro, per tre giorni, diventa il centro di una riflessione ampia sul presente e sul futuro dell’occupazione in Calabria. Un appuntamento che punta a dare concretezza al rilancio economico e sociale del territorio, con una particolare attenzione ai giovani, alla scuola e alle imprese.

Sul lavoro si costruisce il futuro, ma quel futuro richiede visione, responsabilità e collaborazione. Ed è proprio da Catanzaro che arriva un segnale di fiducia: la Calabria può mettersi in gioco, valorizzare le proprie risorse e trasformare le opportunità in percorsi reali di crescita.