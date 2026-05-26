Incontri educativi con i Vigili del Fuoco nell’ambito dei progetti del Servizio Civile Universale

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La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, nell’ambito della realizzazione dei progetti del Servizio Civile Universale affidati al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, compresi nel bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, ha organizzato una serie di incontri educativi ed informativi nell’ambito territoriale della provincia di Catanzaro.

La finalità dei progetti è quella di coinvolgere le comunità calabresi nella promozione e diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi del territorio e sulle buone pratiche di autoprotezione.

In data 13/05/2026 si è svolto un evento formativo presso il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Lamezia Terme; evento, rivolto agli alunni di alcune classi, è stato introdotto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Maurizio Lucia, che ha evidenziato l’importanza della prevenzione sia nella lotta agli incendi boschivi che in ordine alla sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e negli istituti scolastici. Ha preso parte all’incontro anche il Primo Dirigente Antincendio Boschivo dott. Daniele Tittoni, in servizio presso la Direzione Regionale VV.F. Calabria e responsabile dell’Ufficio Interregionale per il Servizio Antincendio Boschivo della macroarea Sicilia-Calabria-Basilicata.

Il convegno, organizzato grazie alla collaborazione del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonella Cerra, e del personale docente dell’Istituto, ha visto coinvolte le Operatrici Volontarie del Servizio Civile Universale in servizio presso la Direzione Regionale VV.F. Calabria che, coadiuvate dai funzionari della suddetta Direzione, hanno presentato dei lavori sulle succitate tematiche introdotte dal Direttore Regionale.

Analogo evento è stato svolto in data 20/05/2026 presso l’I.I.S. Vittorio Emanuele II di Catanzaro, alla presenza del Dirigente Superiore Ing. Davide Pozzi, Dirigente del Soccorso Pubblico e della Colonna Mobile Regionale, con la collaborazione del Dirigente Scolastico, dott.ssa Rita Elia e del personale scolastico.

Un ulteriore incontro è stato organizzato con il Comune di Olivadi (CZ) in data 22/05/2026, con la partecipazione del Sindaco, Nicola Malta, tenutosi presso il locale plesso scolastico “Vincenzo Aiello”, sede distaccata dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Chiaravalle, a cui hanno attivamente partecipato cittadini e studenti.

È utile significare che possono partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) di età che abbiano la cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. Gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demerito avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 % nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del fuoco.