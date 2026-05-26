Amministrative 2026: gli auguri di buon lavoro del Partito Democratico ai sindaci e ai consiglieri eletti nei comuni della provincia di Catanzaro

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Il Segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Catanzaro, Gregorio Gallello, augura buon lavoro a tutti i sindaci e ai consiglieri comunali eletti nei comuni del territorio provinciale, chiamati al voto in questa tornata amministrativa.

L'augurio maggiore è quello di rappresentare le istituzioni comunali con responsabilità, serietà, equilibrio e spirito di servizio.

Nei piccoli e medi comuni il civismo, negli ultimi decenni, ha rappresentato e continua a rappresentare molto spesso una forma autentica di partecipazione democratica e di radicamento territoriale. Dentro queste esperienze, anche in questa tornata amministrativa, il contributo di amministratori, militanti e dirigenti vicini al Partito Democratico continua a essere prezioso per costruire classi dirigenti credibili, attente ai bisogni reali dei cittadini e capaci di offrire risposte concrete ai territori.

Nei comuni della provincia di Catanzaro andati al voto, il Partito Democratico e il centrosinistra escono rafforzati con qualche sindaco e con qualche consigliere comunale in più. È un dato che incoraggia il percorso di radicamento territoriale messo in campo dal partito.

L'impegno del Partito Democratico nelle istituzioni locali, quelle più prossime ai cittadini, continuerà a rappresentare un contributo importante per la crescita di ogni comunità.

Gregorio Gallello

(Segretario provinciale del Partito Democratico di Catanzaro)