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Nessuna collusione con ambienti mafiosi: l’azienda elettrica di Favignana estranea alle ipotesi di condotta illegittima nell’attribuzione degli appalti per la centrale dell’isola

Redazione
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Articolo segnalato da: Marianna La Barbera
Nessuna collusione con ambienti mafiosi: l’azienda elettrica di Favignana estranea alle ipotesi di condotta illegittima nell’attribuzione degli appalti per la centrale dell’isola
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Grande soddisfazione viene espressa dalla SEA Favignana per il provvedimento del 4 marzo 2026 che, dopo due anni, ha archiviato l’indagine relativa alla turbativa d’asta per la gestione degli appalti indetti per il miglioramento della rete elettrica dell’isola e il rifornimento di gasolio nella centrale.
È stata inoltre confermata l’estraneità della SEA e dei suoi dirigenti alle ipotesi di collusione con ambienti di carattere mafioso della provincia, riportate da alcuni giornali.
Come precisa la stessa Società, tra l’altro, la collusione non era mai stata ipotizzata dagli inquirenti.
Prosegue intanto, all’insegna della massima serenità e dell’impegno quotidiano, l’attività dell’azienda per la decarbonizzazione dell’isola, che ha preso il via oltre un decennio fa con i fondi assegnati dalla Regione Siciliana e dal Ministero dello Sviluppo Economico con vari progetti SMART GRID, dedicati allo sviluppo delle “Reti intelligenti e delle energie rinnovabili” che comprendono anche un impianto fotovoltaico da 1 Mw, tuttora in corso.


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