Carlopoli, nominato il commissario prefettizio dopo lo stop alle elezioni comunali
Il Comune sarà guidato temporaneamente dal viceprefetto vicario Vito Turco, a seguito dell’esclusione dell’unica lista candidata
A Carlopoli, piccolo Comune della provincia di Catanzaro, si apre una fase amministrativa straordinaria dopo il mancato svolgimento delle elezioni comunali. Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha disposto la nomina del viceprefetto vicario Vito Turco come commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell’ente.
Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’annullamento della consultazione elettorale, determinato dall’esclusione dalla competizione dell’unica lista candidata. Venendo meno la possibilità di procedere regolarmente al voto, il Comune non ha potuto rinnovare i propri organi elettivi attraverso le urne.
Cosa farà il commissario prefettizio a Carlopoli
Con la nomina del commissario prefettizio, la gestione amministrativa del Comune di Carlopoli passa temporaneamente nelle mani di Vito Turco, che eserciterà le funzioni normalmente attribuite al sindaco e alla Giunta comunale.
Si tratta di una misura prevista per garantire la continuità dell’azione amministrativa, evitando vuoti istituzionali e assicurando il funzionamento ordinario dell’ente fino al ritorno alle normali condizioni democratiche.
Il commissario avrà quindi il compito di seguire gli atti necessari alla vita del Comune, curare l’amministrazione quotidiana e garantire i servizi essenziali alla cittadinanza.
Perché le elezioni non si sono svolte
Il caso di Carlopoli nasce da una circostanza particolare: alla competizione elettorale era presente una sola lista, successivamente esclusa. L’assenza di ulteriori liste in corsa ha impedito lo svolgimento regolare delle elezioni.
Di conseguenza, non essendoci candidati ammessi alla consultazione, si è reso indispensabile l’intervento della Prefettura di Catanzaro, che ha disposto la gestione commissariale dell’ente.
Una fase transitoria per il Comune del Catanzarese
La nomina del viceprefetto vicario Vito Turco rappresenta dunque una soluzione temporanea, finalizzata a garantire stabilità istituzionale e continuità amministrativa al Comune di Carlopoli.
La comunità resterà in attesa dei successivi passaggi istituzionali che porteranno, nei tempi previsti, a una nuova consultazione elettorale e al ripristino degli organi comunali eletti dai cittadini.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.