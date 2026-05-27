Roland Garros, Sinner parte forte: Tabur battuto in tre set. Avanti anche Arnaldi e Darderi

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Buona la prima per il numero uno al mondo: l’Italia festeggia tre qualificati al secondo turno, mentre Cocciaretto si ferma e Medvedev saluta subito Parigi

Il Roland Garros si apre con una giornata positiva per il tennis italiano maschile. Jannik Sinner supera senza particolari difficoltà il francese Clément Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 e conquista il pass per il secondo turno dello Slam parigino. Insieme al numero uno del mondo avanzano anche Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, completando una preziosa tripletta azzurra sulla terra rossa di Parigi. (Reuters)

La giornata, però, non sorride a tutti gli italiani: Elisabetta Cocciaretto viene eliminata al primo turno dalla russa Alina Korneeva, proveniente dalle qualificazioni. Tra le sorprese più pesanti del tabellone maschile c’è invece l’uscita immediata di Daniil Medvedev, battuto in cinque set dall’australiano Adam Walton. (Reuters)

Sinner domina Tabur e vola al secondo turno

Sul campo centrale Philippe-Chatrier, in una sessione serale molto attesa, Sinner ha confermato solidità, continuità e grande controllo del match. Il tennista altoatesino ha imposto fin dai primi game il proprio ritmo, mettendo pressione a Tabur con colpi profondi, pesanti e difficili da gestire.

Il primo set è stato praticamente a senso unico: 6-1 per l’azzurro, bravo a strappare subito il servizio all’avversario e a indirizzare rapidamente l’incontro. Nel secondo parziale Tabur ha provato a trovare maggiore continuità, ma Sinner è rimasto lucido nei momenti importanti, chiudendo 6-3.

Più combattuto il terzo set, anche grazie alla spinta del pubblico francese, che ha provato a sostenere il giocatore di casa. Tabur ha alzato il livello, ha lottato su diversi turni di battuta e ha annullato alcuni match point, ma Sinner non ha mai perso il controllo emotivo della partita, chiudendo 6-4 e archiviando l’esordio senza concedere set. (Reuters)

Il prossimo avversario di Sinner

Al secondo turno Jannik Sinner affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, vincitore contro il britannico Jacob Fearnley. Per l’azzurro sarà un test diverso rispetto all’esordio, contro un giocatore abituato alla terra battuta e capace di allungare gli scambi.

Per Sinner il Roland Garros resta un obiettivo di grande peso: è l’unico torneo dello Slam che manca ancora alla sua collezione. La partenza, però, è stata quella giusta: autorevole, pulita e senza sprechi.

Arnaldi firma una vittoria di carattere contro Griekspoor

La giornata azzurra è stata impreziosita anche dal successo di Matteo Arnaldi, protagonista di una battaglia vera contro l’olandese Tallon Griekspoor. Il ligure ha vinto in quattro set con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, al termine di una partita intensa e molto combattuta.

Arnaldi ha confermato una delle sue qualità migliori: la capacità di restare dentro il match anche quando la sfida diventa fisica e mentale. Dopo aver perso il primo set al tie-break, l’azzurro ha reagito con personalità, alzando il livello nei momenti decisivi e conquistando una vittoria importante per fiducia e classifica.

Al secondo turno lo attende Stefanos Tsitsipas, avversario di grande esperienza e qualità sulla terra battuta. Sarà una sfida complicata, ma anche una nuova occasione per misurare la crescita del tennista italiano. (RaiNews)

Darderi supera Ofner e conferma il buon momento

Avanza anche Luciano Darderi, che batte l’austriaco Sebastian Ofner in tre set: 7-6, 6-2, 6-3. Il primo parziale è stato il più delicato, con Darderi costretto a gestire un avversario solido e aggressivo. Dopo aver vinto il tie-break, però, l’azzurro ha preso progressivamente il controllo dell’incontro.

Dal secondo set in poi Darderi ha giocato con maggiore scioltezza, trovando continuità al servizio e più profondità nello scambio. Una vittoria importante, che conferma la sua crescita sulla terra rossa e permette all’Italia di portare tre giocatori al secondo turno del Roland Garros. (Corriere della Sera)

Cocciaretto eliminata, problemi fisici per l’azzurra

Nel tabellone femminile si ferma invece Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla giovane russa Alina Korneeva con un doppio 6-3. L’azzurra non è apparsa al meglio fisicamente e durante il match ha richiesto un intervento medico per un problema al ginocchio sinistro.

Una sconfitta amara, soprattutto perché arrivata in una partita in cui la condizione fisica ha pesato molto sulla prestazione. Korneeva, proveniente dalle qualificazioni, ha gestito meglio i momenti chiave e ha conquistato il passaggio del turno. (Italpress)

Medvedev fuori al primo turno: la grande sorpresa

La notizia più sorprendente della giornata arriva dal tabellone maschile: Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno dall’australiano Adam Walton, entrato in tabellone con una wild card. Il match si è chiuso in cinque set: 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4.

Per Medvedev il Roland Garros continua a essere un torneo complicato. La terra battuta parigina non ha mai esaltato il suo tennis e anche questa volta il russo non è riuscito a trovare continuità nei momenti decisivi. Walton, invece, ha firmato una delle vittorie più importanti della sua carriera e al secondo turno affronterà lo statunitense Zachary Svajda. (Reuters)

Sabalenka parte con una vittoria

Nel tabellone femminile esordio vincente per Aryna Sabalenka, che ha superato la spagnola Jessica Bouzas Maneiro con il punteggio di 6-4, 6-2. La numero uno del ranking ha alternato momenti di grande dominio a qualche passaggio a vuoto, ma è riuscita comunque a chiudere il match in due set.

Anche per Sabalenka il Roland Garros rappresenta un obiettivo importante, essendo uno dei tornei più prestigiosi ancora da conquistare nella sua carriera.

Il caldo protagonista a Parigi

Oltre ai risultati, a Parigi ha fatto discutere anche il grande caldo. Le temperature elevate hanno condizionato diversi incontri e alcuni giocatori hanno sottolineato la difficoltà di competere in condizioni così impegnative. Anche Casper Ruud, pur vincendo il proprio match, ha raccontato di essersi sentito fisicamente provato dal clima.

La terra rossa del Roland Garros, già esigente dal punto di vista tecnico e fisico, diventa ancora più selettiva quando le condizioni climatiche alzano il livello di fatica.

Roland Garros, il bilancio degli italiani

Il primo turno consegna dunque un bilancio molto positivo per il tennis italiano maschile: Sinner, Arnaldi e Darderi avanzano e confermano la profondità del movimento azzurro. Resta il rammarico per Cocciaretto, frenata anche dai problemi fisici.

Per Sinner, in particolare, l’esordio rappresenta un segnale forte: il numero uno del mondo ha iniziato il suo cammino a Parigi con autorità, senza sprecare energie e mostrando quella solidità che può diventare decisiva in un torneo lungo e complesso come il Roland Garros.