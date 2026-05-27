Meteo Italia, caldo intenso e temporali in arrivo: 36°C al Nord e allerta gialla in 5 regioni

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Nelle prossime ore l’anticiclone subtropicale porterà temperature estive, ma l’ingresso di aria più fresca favorirà temporali localmente intensi

L’Italia si prepara a vivere una fase meteo dai due volti. Da una parte il caldo intenso continuerà a dominare gran parte del Paese, con temperature ben oltre le medie stagionali; dall’altra, l’arrivo di correnti più fresche in quota favorirà lo sviluppo di temporali anche forti su alcune regioni.

L’anticiclone subtropicale resta protagonista sul Mediterraneo e sull’Europa centro-meridionale, spingendo sull’Italia una massa d’aria molto calda per il periodo. Le anomalie termiche saranno particolarmente evidenti al Nord, dove si potranno registrare valori tipici di piena estate, localmente superiori anche di 8-10°C rispetto alla norma.

Caldo in aumento: picchi fino a 36°C e zero termico oltre i 4000 metri

La fase più intensa della canicola interesserà soprattutto le prossime 48 ore. Le temperature massime saranno elevate su molte città del Nord e del Centro, con punte fino a 35-36°C e possibili valori ancora più alti nei grandi centri urbani, dove l’effetto isola di calore potrà accentuare la percezione del caldo.

Particolarmente significativo anche il rialzo dello zero termico, atteso oltre i 4000 metri sulle Alpi e sull’Appennino centrale. Questo dato conferma la presenza di una massa d’aria molto calda anche in quota, con valori insoliti per il periodo.

Le previsioni per martedì: caldo estivo al Nord e al Centro

Martedì il caldo sarà in ulteriore intensificazione. Al Nord si potranno raggiungere punte di 35°C, con locali valori prossimi ai 36°C. Al Centro le massime si porteranno diffusamente sui 32-33°C, mentre al Sud il caldo sarà presente ma leggermente più contenuto rispetto alle regioni settentrionali.

Sulle Alpi, anche a quote intorno ai 1500 metri, le temperature potranno raggiungere valori vicini ai 25°C, segnale evidente di una fase atmosferica pienamente estiva.

Mercoledì il picco del caldo: fino a 37°C nelle aree urbane

Mercoledì sarà probabilmente la giornata più calda, soprattutto al Nordovest. Tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna le massime potranno toccare i 36°C, con possibili punte locali di 37°C nelle zone interne e nei grandi centri cittadini.

Caldo marcato anche al Centro e sulle Isole maggiori, in particolare in Sardegna, dove le temperature potranno raggiungere i 34°C. Più contenuti i valori sull’estremo Sud, pur restando sopra la media stagionale.

Temporali in arrivo: allerta gialla su 5 regioni

Il caldo accumulato nei bassi strati dell’atmosfera, unito all’ingresso di aria più fresca in quota, favorirà la formazione di temporali localmente intensi. La Protezione Civile ha indicato per mercoledì 27 maggio 2026 una allerta gialla per rischio temporali su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Basilicata.

I fenomeni potranno essere accompagnati da raffiche di vento, rovesci improvvisi e locali grandinate. Si tratta di una situazione tipica delle fasi di transizione, quando una massa d’aria molto calda viene raggiunta da correnti più fresche e instabili.

Le zone interessate dall’allerta meteo

L’allerta gialla riguarda in particolare alcuni settori di:

Basilicata, con rischio temporali su diverse aree regionali.

Emilia-Romagna, dove l’instabilità potrà coinvolgere pianure, coste, colline e zone appenniniche.

Friuli Venezia Giulia, con attenzione ai bacini dell’Isonzo, del Livenza, del Lemene, del Tagliamento e del Torre.

Lombardia, soprattutto tra aree alpine, prealpine, pianura centrale e nodo idraulico di Milano.

Veneto, con possibili criticità su settori montani, pedemontani, bacini fluviali e zone di pianura.

Giovedì temperature in lieve calo, ma il caldo non sparisce

Da giovedì l’ingresso di correnti settentrionali relativamente più fresche dovrebbe determinare un primo ridimensionamento delle temperature, soprattutto al Centro-Nord. Il calo sarà percepibile, ma non netto: in molte zone resteranno possibili punte di 33-34°C.

Lo zero termico tenderà a scendere sotto i 4000 metri, segnale di un graduale indebolimento della massa d’aria calda in quota. Tuttavia, l’atmosfera potrà rimanere instabile, specialmente nelle aree più esposte ai contrasti termici.

Meteo Italia, attenzione tra caldo e instabilità

La fase attuale richiede attenzione sia per il caldo anomalo sia per il rischio di temporali improvvisi. Nelle ore centrali della giornata è consigliabile evitare l’esposizione prolungata al sole, bere spesso e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

Allo stesso tempo, nelle regioni interessate dall’allerta, sarà importante seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e delle autorità locali, soprattutto in caso di temporali intensi, raffiche di vento o grandinate.