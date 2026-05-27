Montuoro annuncia oltre 7,8 milioni per il ripristino della natura in Calabria

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Ripristino della natura in Calabria, oltre 7,8 milioni per dieci interventi ambientali

La Regione Calabria intercetta nuove risorse per biodiversità, foreste vetuste, impollinatori e fondali marini

La Regione Calabria ottiene un nuovo finanziamento strategico per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico. Nell’ambito del Piano nazionale di ripristino della natura, previsto dal Regolamento UE 2024/1991 e finanziato con risorse FSC 2021-2027, sono stati assegnati alla Calabria 7.843.326 euro per la realizzazione di 10 interventi ambientali. La notizia è stata comunicata dall’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook e una nota della Regione Calabria pubblicata il 26 maggio 2026. (Regione Calabria)

Calabria protagonista nel Piano nazionale di ripristino della natura

Il finanziamento rientra nella Linea di azione nazionale dedicata alle azioni e agli interventi in attuazione del Piano nazionale di ripristino, uno strumento collegato alla più ampia strategia europea per il recupero degli ecosistemi degradati. Il Regolamento UE 2024/1991, conosciuto anche come normativa europea sul ripristino della natura, punta infatti a favorire il recupero della biodiversità, la resilienza degli ecosistemi e la protezione degli habitat terrestri e marini. (Ministero Ambiente e Sicurezza)

Per la Calabria si tratta di un risultato rilevante, perché conferma la capacità della Regione di programmare interventi coerenti con le priorità ambientali nazionali ed europee e di intercettare risorse utili alla protezione del territorio.

Dieci progetti per biodiversità, impollinatori e aree protette

Le progettualità presentate dal Dipartimento regionale all’Ambiente riguardano ambiti di grande valore scientifico e naturalistico. Tra gli interventi finanziati figurano azioni per la tutela degli impollinatori, la conservazione di specie endemiche, la mappatura delle foreste vetuste e la pulizia dei fondali marini.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche ai siti di elevato pregio naturalistico, con interventi pensati per migliorare la qualità degli ecosistemi, ridurre il degrado ambientale e rafforzare la protezione delle aree più sensibili del territorio regionale.

Montuoro: risultato importante per la tutela dell’ambiente

L’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro ha espresso soddisfazione per l’assegnazione delle risorse, sottolineando come l’ammissione a finanziamento di dieci progetti rappresenti un riconoscimento del lavoro svolto dal Dipartimento Ambiente e della qualità delle proposte elaborate.

Secondo Montuoro, la Calabria conferma così la propria capacità di programmare e intercettare risorse strategiche per la tutela dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio naturale regionale. Il finanziamento si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione ambientale, nel quale la qualità degli ecosistemi viene considerata un elemento essenziale per la salute, la sicurezza e la qualità della vita delle comunità.

Coinvolgimento degli enti gestori e dei territori

Per l’attuazione degli interventi sarà confermato il modello operativo già sperimentato dalla Regione Calabria, basato sul coinvolgimento diretto degli enti gestori delle aree protette e dei soggetti territoriali interessati. Si tratta di un approccio che punta a rendere più efficace la fase attuativa, valorizzando le competenze locali e la conoscenza diretta dei territori.

Il riparto delle risorse tiene conto dei criteri previsti dal Fondo sviluppo e coesione, con una quota dell’80% destinata alle Regioni del Mezzogiorno e con attenzione alla presenza delle aree Natura 2000 nei diversi territori regionali.

Le prossime fasi

La Regione Calabria procederà ora alla trasmissione delle schede progettuali definitive, complete dei cronoprogrammi procedurali e finanziari. Questo passaggio sarà propedeutico alla formalizzazione degli accordi attuativi con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il nuovo finanziamento rafforza il percorso della Calabria nelle politiche di ripristino ambientale, tutela della biodiversità e valorizzazione del patrimonio naturale. Un investimento che guarda non solo alla conservazione della natura, ma anche alla costruzione di territori più resilienti, sostenibili e capaci di affrontare le sfide climatiche e ambientali dei prossimi anni.