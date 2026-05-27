Imparare a salvare vite umane con i corsi di Croce Rossa Milano

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A Milano si verificano 8 arresti cardiaci ogni giorno.

Poche ore dedicate alla formazione, anche senza competenze di base, fanno la differenza quando sono necessarie manovre pediatriche, uso del defibrillatore, massaggio cardiaco.

Solo nell’ultimo anno nella città metropolitana milanese sono oltre 7.800 le persone formate da Croce Rossa di Milano per rispondere con competenza e prontezza in caso di incidenti, malori, piccole e grandi emergenze sanitarie del quotidiano, e imparare così a salvare vite umane.

E sono oltre 300 i corsi frequentati nell’arco dei 12 mesi: organizzati nella sede di via Pucci 7 a Milano e condotti da formatori volontari, alternano teoria e pratica, e offrono modalità di frequenza diverse (per andare incontro ai diversi impegni di ognuno, con proposte anche serali e nel weekend) e con focus specifici in base alle esigenze di chi vuole sentirsi preparato nella vita quotidiana: dalle manovre salvavita alle tecniche di primo soccorso.

"Partiamo dalla convinzione che ogni persona desidera proteggere chi le vive accanto. Per questo intendiamo i nostri corsi non solo come lezioni, ma come atti di cura verso la comunità: vogliamo che qui ognuno si senta capace e sicuro nel prendersi cura dell’altro nel momento del bisogno” commenta Katia Di Sisto, responsabile formazione di CRI Milano. “Ogni giorno le porte della nostra sede si aprono per accogliere tanti cittadini - studenti e lavoratori, giovani e nonni - motivati a imparare queste manovre per trasformare la paura in presenza. Perché proteggere una vita nei primi, fragilissimi minuti non è solo tecnica, è il modo più alto ed efficace in cui una comunità aiuta chi è in difficoltà”.

Secondo gli ultimi dati dell’Ospedale San Raffaele, ogni giorno a Milano si verificano in media 8 arresti cardiaci: in questi casi, la presenza di qualcuno in grado di intervenire tempestivamente è determinante per quella vita.

Per questo CRI Milano continua anche quest’anno a proporre un fitto calendario di corsi ogni settimana invitando i cittadini a dedicare poche ore del proprio tempo a una formazione che può risultare decisiva: bastano 3 ore per acquisire le manovre pediatriche che mettono al sicuro bambini e neonati; in 5 ore si impara a usare il defibrillatore DAE; mentre un corso completo di primo soccorso richiede 18 ore, distribuite su più giorni o concentrate in un fine settimana.

Sono inoltre previsti corsi di primo soccorso aziendale per ogni livello di rischio previsto dal D.lgs 81/08.

Nel dettaglio, gli incontri dedicati alle Manovre Salvavita Pediatriche insegnano in 3 ore, attraverso esercitazioni pratiche su manichini pediatrici, gesti semplici ma fondamentali per genitori, nonni, baby-sitter, insegnanti e tutti coloro - anche senza competenze sanitarie pregresse - che vogliono essere pronti a intervenire in caso di incidenti domestici dei più piccoli e apprendere manovre salvavita come la rianimazione polmonare e la disostruzione per liberare le vie aeree da corpi estranei.

Un unico incontro di 5 ore è proposto per il BLSD (Basic Life Support and Defibrillation): imparare a usare il defibrillatore semi automatico esterno (DAE) è necessario per intervenire prontamente in caso di arresto cardio circolatorio eseguendo un massaggio cardiaco efficace e altre manovre della rianimazione cardio-polmonare.

18 ore sono invece quelle necessarie, tra teoria e pratica, per il corso di Primo soccorso completo che insegna i gesti salvavita per intervenire in caso di malori e traumi in quei primi minuti che sono decisivi: riconoscere un’emergenza sanitaria e chiamare correttamente il 112 (il sistema di soccorso regionale); eseguire manovre salvavita come il massaggio cardiaco e la disostruzione; gestire tempestivamente casi di soffocamento, avvelenamenti, morsi e punture; medicare le ferite.

I corsi di Croce Rossa Milano prevedono da parte dei partecipanti un piccolo contributo, che varia da 50 a 80 euro ed è interamente devoluto alle attività umanitarie di CRI Milano. I professionisti che dirigono i corsi - 30 tra medici e formatori - sono infatti tutti volontari.

I corsi di formazione di Croce Rossa Milano sono certificati ISO 9001. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.

Info: [email protected] Descrizione corsi: crimilano.it/servizi/corsi Calendario corsi: https://crimilano.mambu.cloud/corsiEsterni/#/calendario_corsi