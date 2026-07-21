Emergenza incendi nel Vibonese, oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco: distrutti più di 100 ettari a Torre Galli

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Roghi senza tregua nella provincia di Vibo Valentia con numerosi fronti attivi tra Drapia, Zaccanopoli, Briatico e Nicotera. Vigili del Fuoco impegnati per proteggere aziende agricole e strutture minacciate dalle fiamme.

Continua l'emergenza incendi nel Vibonese

Non si arresta l'emergenza incendi nel Vibonese, dove anche nella giornata odierna i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati in una intensa attività di soccorso. Sono stati effettuati oltre 30 interventi distribuiti sull'intero territorio provinciale per fronteggiare i numerosi roghi che stanno mettendo a dura prova boschi, campagne e aree rurali.

L'elevato numero di incendi conferma una situazione particolarmente delicata, con squadre operative impegnate contemporaneamente su più fronti per contenere l'avanzata delle fiamme e tutelare persone, abitazioni e attività produttive.

I comuni maggiormente colpiti dagli incendi

Le zone che hanno richiesto il maggior numero di interventi sono quelle dei comuni di Drapia, con particolare riferimento alla frazione di Torre Galli, oltre a Briatico, Zaccanopoli, Nicotera, Joppolo, Coccorino e Filandari.

Nel corso della serata la situazione si è ulteriormente aggravata con la comparsa di nuovi fronti di fuoco nella frazione di Motta Filocastro e nel territorio comunale di Limbadi, costringendo i Vigili del Fuoco a ridistribuire uomini e mezzi per garantire la copertura delle aree interessate.

Torre Galli, oltre 100 ettari distrutti dalle fiamme

La situazione più critica continua a registrarsi a Torre Galli, frazione del comune di Drapia, dove il vasto incendio boschivo, iniziato nel pomeriggio di ieri, ha già devastato oltre 100 ettari di bosco e macchia mediterranea.

Le fiamme hanno continuato a propagarsi fino a raggiungere e unirsi al grande rogo che interessa il territorio di Zaccanopoli, coinvolgendo anche un'estesa area di pineta. L'ampiezza del fronte di fuoco rende particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e di contenimento.

Aziende agricole e strutture protette dall'intervento dei Vigili del Fuoco

Una parte significativa delle operazioni è stata dedicata alla difesa delle aziende agricole presenti nelle aree interessate dagli incendi. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per impedire che il fuoco raggiunga fabbricati rurali, coltivazioni e infrastrutture, limitando così i danni economici e ambientali.

L'obiettivo principale resta quello di contenere l'avanzata delle fiamme e salvaguardare le attività produttive del territorio.

Fiamme vicino al poligono di tiro a volo

Sempre nella frazione di Torre Galli, il rogo ha raggiunto anche l'area del poligono di tiro a volo, facendo temere conseguenze ben più gravi.

Il rapido intervento delle squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia ha consentito di circoscrivere l'incendio e contenere i danni, che risultano limitati a una tettoia di servizio, evitando il coinvolgimento delle strutture principali dell'impianto.

Massima attenzione sul territorio provinciale

L'emergenza incendi resta quindi alta in tutta la provincia di Vibo Valentia, dove i Vigili del Fuoco continuano a monitorare l'evoluzione dei diversi fronti attivi e a intervenire senza interruzioni per mettere in sicurezza il territorio. Le prossime ore saranno decisive per verificare l'evoluzione della situazione nelle aree maggiormente colpite e limitare ulteriori danni al patrimonio ambientale e agricolo del Vibonese.