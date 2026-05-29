Meteo weekend e ponte del 2 giugno, sole e caldo ma scatta l’allerta gialla

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Fine settimana in gran parte stabile, ma oggi venerdì 29 maggio la Protezione Civile segnala criticità per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in diverse regioni

Il meteo del weekend si prepara a mostrare due volti sull’Italia: da una parte il ritorno del sole e del caldo, dall’altra una fase di instabilità che continua a richiedere attenzione, soprattutto nelle aree interessate dall’allerta gialla della Protezione Civile.

Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio 2026, il bollettino nazionale segnala condizioni di ordinaria criticità in diverse zone del Paese, con particolare riferimento a Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria per il rischio temporali. In Calabria sono presenti anche criticità per rischio idraulico e rischio idrogeologico, mentre in Sicilia resta attiva l’attenzione per il rischio idrogeologico.

Allerta gialla oggi 29 maggio, le regioni interessate

La Protezione Civile ha indicato per oggi, venerdì 29 maggio, una allerta gialla per diverse tipologie di rischio. Si tratta di un livello di ordinaria criticità, ma comunque da non sottovalutare, soprattutto in presenza di temporali improvvisi, rovesci intensi, grandinate locali e possibili disagi alla viabilità.

Per rischio idraulico l’allerta gialla riguarda la Calabria, in particolare:

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-meridionale e Versante Jonico Centro-settentrionale.

Per rischio temporali, l’allerta gialla interessa:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po e Pianura reggiana.

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Sud e Aniene.

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale versante ionico, Nord-Orientale versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale versante tirrenico, Sud-Orientale versante Stretto di Sicilia.

Umbria: Nera-Corno, Chiani-Paglia e Medio Tevere.

Per rischio idrogeologico, l’allerta gialla riguarda invece Calabria e Sicilia, con le aree già indicate nei rispettivi settori regionali.

Meteo Italia, venerdì tra sole e rovesci locali

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un tempo abbastanza variabile. Su molte zone dell’Italia prevarrà il sole, ma non mancheranno rovesci e temporali, soprattutto nelle aree interne, sui rilievi e nelle regioni già inserite nel bollettino di allerta.

L’instabilità potrà coinvolgere alcuni settori del Nord, parte del Centro e diverse zone del Sud, con fenomeni localmente più intensi nelle ore pomeridiane. Proprio per questo motivo, chi deve spostarsi o programmare attività all’aperto dovrà seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo della giornata.

Weekend con sole e caldo, ma attenzione ai temporali di calore

Il fine settimana sarà nel complesso più stabile, con ampie schiarite e temperature in aumento. Sabato il sole dovrebbe prevalere su gran parte del Paese, anche se potranno svilupparsi temporali sulle Isole Maggiori e in modo più occasionale sulle Alpi.

Domenica 31 maggio il caldo tornerà a farsi sentire in maniera più evidente, soprattutto sulla Pianura Padana, dove i valori potranno raggiungere punte estive. L’aumento dell’umidità renderà però il clima più afoso, con una sensazione di caldo più pesante rispetto ai giorni precedenti.

Nel pomeriggio resterà possibile qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, Dolomiti e localmente lungo l’Appennino, soprattutto nelle aree interne e montane.

Ponte del 2 giugno, lunedì più stabile martedì peggiora

Per il ponte del 2 giugno, il tempo dovrebbe mantenersi abbastanza favorevole nella giornata di lunedì 1 giugno, con sole su molte regioni e solo qualche temporale pomeridiano sui rilievi.

La situazione potrebbe cambiare martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Le tendenze indicano un possibile peggioramento al Nord e sulla Toscana, con temporali in sviluppo dalle Alpi verso la Pianura Padana. I fenomeni potrebbero risultare localmente intensi, accompagnati da piogge forti, grandinate e colpi di vento.

Dopo la Festa della Repubblica possibile fase instabile

Da mercoledì 3 giugno il quadro meteorologico potrebbe diventare più movimentato, soprattutto al Centro-Nord, per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Sono possibili piogge e temporali anche diffusi, con un calo delle temperature nelle aree più colpite dal maltempo.

Il passaggio instabile, se confermato, arriverebbe dopo la parte principale del ponte festivo, ma potrebbe incidere sul rientro e sulla ripresa delle attività lavorative e scolastiche.

Caldo e clima, il quadro resta delicato

La fase attuale si inserisce in un contesto climatico più ampio. Le ultime proiezioni della World Meteorological Organization indicano per il quinquennio 2026-2030 una probabilità elevata di nuovi valori globali molto caldi, con temperature medie annuali comprese tra +1,3°C e +1,9°C rispetto al periodo preindustriale.

In Italia, questo significa che le fasi calde potranno diventare sempre più frequenti e intense, alternate però a episodi temporaleschi rapidi e violenti, favoriti dal contrasto tra aria calda nei bassi strati e infiltrazioni più fresche in quota.

Meteo, cosa sapere per le prossime ore

In sintesi, il meteo in Italia sarà segnato da un venerdì ancora instabile in diverse regioni, con allerta gialla per temporali e criticità idrauliche o idrogeologiche in alcune aree. Il weekend porterà più sole e caldo, ma non mancheranno fenomeni pomeridiani sui rilievi.

Per la Festa della Repubblica, l’attenzione resta puntata soprattutto sul Nord e sulla Toscana, dove martedì 2 giugno potrebbero arrivare temporali anche forti. Chi ha in programma viaggi, gite o attività all’aperto dovrebbe controllare gli aggiornamenti meteo locali e prestare attenzione alle indicazioni della Protezione Civile.