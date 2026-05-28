Meteo Italia, caldo in calo ma aumentano i temporali verso il Ponte del 2 Giugno

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Dopo la prima fiammata estiva cambia lo scenario sull’Italia: temperature meno estreme, ma cresce il rischio di rovesci intensi, grandine e instabilità soprattutto al Centro-Nord

Il meteo in Italia cambia volto dopo la fase di caldo intenso che ha interessato molte regioni, con temperature ben oltre la media del periodo. L’alta pressione africana inizia a mostrare i primi segnali di cedimento e lascia spazio a correnti più fresche in quota, capaci di favorire la formazione di temporali anche forti.

Non si tratta di un vero ritorno al fresco, ma di un ridimensionamento del caldo più estremo. Le temperature scenderanno di qualche grado, restando comunque su valori elevati per la fine di maggio. Il cambiamento più evidente riguarderà l’aumento dell’instabilità, con rovesci improvvisi, colpi di vento e possibili grandinate. Le ultime tendenze confermano una fase più dinamica tra fine maggio e il Ponte del 2 Giugno, con instabilità più marcata al Centro-Nord.

Caldo africano in attenuazione ma l’aria resta afosa

La prima vera fase di caldo africano della stagione ha portato valori quasi estivi su diverse zone del Paese. In Pianura Padana e nelle aree interne del Centro le massime hanno raggiunto livelli elevati, con punte localmente vicine ai valori tipici di luglio.

Ora l’ingresso di aria più fresca in quota favorirà un calo termico parziale. Tuttavia, l’umidità accumulata nei bassi strati continuerà a rendere il clima pesante, soprattutto nelle ore serali e notturne. Per questo motivo il disagio non sparirà del tutto: il caldo sarà meno estremo, ma ancora percepito come afoso in molte città.

Temporali più frequenti tra Alpi, Appennino e zone interne

Il cedimento dell’alta pressione aprirà la strada a temporali di calore più frequenti. Nella giornata di giovedì 28 maggio i fenomeni potranno interessare soprattutto le Alpi, il Veronese, l’area del Garda, l’Appennino e le zone interne del Centro, con possibili sconfinamenti verso le pianure e le coste tirreniche.

La Protezione Civile ha segnalato per il 28 maggio una situazione di attenzione con allerta gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni, a conferma di un quadro meteorologico più instabile rispetto ai giorni precedenti.

Perché i temporali possono diventare intensi

Il motivo principale è lo scontro tra masse d’aria diverse. Da una parte resta presente il calore accumulato nei giorni precedenti, dall’altra arrivano infiltrazioni più fresche in quota. Questa combinazione può trasformare l’energia atmosferica in temporali violenti a macchia di leopardo.

I fenomeni potranno essere localmente intensi, ma non distribuiti in modo uniforme. Questo significa che alcune zone potranno essere colpite da piogge forti, grandine e raffiche di vento, mentre aree vicine potrebbero restare quasi asciutte. È una caratteristica tipica dei temporali di fine primavera, spesso rapidi ma molto energici.

Venerdì più sole ma instabilità ancora presente

Venerdì 29 maggio il quadro meteo dovrebbe risultare più stabile rispetto a giovedì, con maggiori spazi soleggiati su molte regioni. Tuttavia, non mancheranno nuovi rovesci localizzati, soprattutto tra Nord-Ovest, Appennino emiliano e aree interne del Centro-Sud.

Anche in questa fase sarà importante prestare attenzione agli sviluppi pomeridiani, quando il riscaldamento del suolo potrà favorire la nascita di nuovi nuclei temporaleschi.

Weekend tra sole e temporali sparsi

Il weekend sarà caratterizzato da un’Italia divisa tra sole, caldo moderato e instabilità localizzata.

Sabato 30 maggio i temporali potranno interessare soprattutto le Isole Maggiori, quindi Sicilia e Sardegna, mentre sulle Alpi non si escludono fenomeni occasionali. Sul resto del Paese il tempo sarà più soleggiato, anche se con clima ancora caldo.

Domenica 31 maggio la situazione resterà variabile. I temporali saranno più probabili sulle Dolomiti e sui rilievi adriatici del Centro, mentre altrove il tempo dovrebbe mantenersi in prevalenza stabile.

Ponte del 2 Giugno con nuova instabilità

Per il Ponte del 2 Giugno la situazione resta dinamica. Lunedì 1 giugno dovrebbe prevalere il sole su molte regioni, ma con possibili temporali pomeridiani sui rilievi. Martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, l’instabilità potrebbe aumentare soprattutto al Nord, con temporali dalle Alpi verso la Pianura Padana, in particolare nelle aree a nord del Po. Altrove il tempo dovrebbe risultare più stabile, pur con qualche incertezza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Da mercoledì 3 giugno, inoltre, la possibile presenza di una bassa pressione potrebbe favorire nuove piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord, aprendo una fase più movimentata dopo il caldo anomalo di fine maggio.

Meteo Italia, attenzione a grandine e colpi di vento

La raccomandazione principale riguarda la prudenza. I temporali forti possono svilupparsi rapidamente e portare grandine, fulmini, raffiche improvvise e allagamenti localizzati. In caso di cielo scuro e vento in rinforzo è meglio evitare soste sotto alberi, strutture leggere o in prossimità di corsi d’acqua.

Allo stesso tempo, il caldo non va sottovalutato. Anche se le temperature saranno in lieve calo, il clima resterà umido e afoso. È consigliabile bere spesso, evitare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata e proteggere anziani, bambini e persone fragili.

Tendenza meteo dei prossimi giorni

In sintesi, l’Italia si prepara a una fase di meteo più instabile dopo il picco del caldo africano. Le temperature scenderanno leggermente, ma resteranno superiori alla norma in molte zone. Il vero cambiamento sarà rappresentato dall’aumento dei temporali, più probabili nelle ore pomeridiane e serali, soprattutto su rilievi, zone interne e parte del Centro-Nord.

Il Ponte del 2 Giugno non sarà completamente compromesso, ma richiederà attenzione agli aggiornamenti meteo, soprattutto per chi ha in programma viaggi, gite fuori porta o eventi all’aperto.