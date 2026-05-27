Aprilia, ragazzina in bici travolta e uccisa da un’auto in via del Genio Civile

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Tragedia sulla strada che collega Nettunense e Pontina una minorenne perde la vita dopo l’impatto con una Citroen C1

Una tragedia ha scosso la comunità di Aprilia, in provincia di Latina, nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026. Una ragazzina in bicicletta è stata travolta e uccisa da un’auto mentre percorreva via del Genio Civile, una strada già nota per la sua pericolosità e per il numero di incidenti registrati negli ultimi anni.

L’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 15:30. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118, un’auto medica e anche l’eliambulanza, ma per la giovane vittima non c’è stato nulla da fare. Le ricostruzioni diffuse nelle prime ore non sono pienamente uniformi sull’età della ragazza: alcune fonti parlano di 11 anni, altre di 14 anni.

Incidente ad Aprilia in via del Genio Civile

Secondo una prima ricostruzione, l’auto coinvolta, una Citroen C1, era guidata da una donna di 56 anni e procedeva lungo via del Genio Civile provenendo dalla zona della Nettunense e in direzione Pontina. La ragazzina, invece, sarebbe arrivata in bicicletta da via Tesino, una traversa laterale della strada.

L’impatto è stato violentissimo. La conducente si sarebbe fermata per prestare soccorso e, poco dopo l’incidente, sarebbe stata colta da un malore dovuto allo shock. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Aprilia, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Sequestrato il cellulare della conducente

Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’incidente. Secondo quanto emerso, gli investigatori avrebbero disposto il sequestro dello smartphone della conducente, un passaggio utile a verificare eventuali elementi legati ai momenti immediatamente precedenti l’impatto.

Il fascicolo sarebbe stato aperto per omicidio stradale, mentre la Procura dovrà valutare anche gli ulteriori accertamenti medico legali, compresa l’autopsia sulla giovane vittima.

Una strada considerata pericolosa dai residenti

La tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza di via del Genio Civile ad Aprilia, una strada ad alta percorrenza che collega aree residenziali e arterie molto trafficate come la Pontina e la Nettunense. I residenti denunciano da tempo criticità legate alla velocità dei veicoli, alla visibilità e alla difficoltà di immettersi dalle traverse laterali.

La zona è già stata teatro di altri gravi incidenti. Proprio questo aspetto rende ancora più forte il dolore per una morte che coinvolge una minorenne e che riapre il tema della sicurezza stradale ad Aprilia, soprattutto nei tratti percorsi anche da pedoni, ciclisti e residenti.

Il dolore della comunità e il tema della sicurezza

La morte della ragazzina lascia sgomenta l’intera comunità. Al di là della dinamica, che dovrà essere accertata dagli organi competenti, resta il dramma di una giovanissima vita spezzata su una strada che molti cittadini considerano rischiosa.

L’episodio pone nuovamente al centro la necessità di interventi concreti per la prevenzione degli incidenti stradali, dal controllo della velocità alla messa in sicurezza degli incroci, fino a una maggiore protezione per chi si muove in bicicletta o a piedi lungo arterie trafficate.