Ascensore esterno in fiamme a Milano, 18 intossicati

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Incendio in via Inganni a Milano, fiamme nell’ascensore esterno di un palazzo

Diciotto persone lievemente intossicate sono state accompagnate in ospedale. Evacuato lo stabile, cause ancora da accertare

Notte di paura a Milano, dove un incendio ha interessato l’ascensore esterno di un palazzo in via Inganni, provocando l’intossicazione lieve di 18 persone. Nessuno dei residenti coinvolti risulta in gravi condizioni, ma per precauzione tutti sono stati trasportati in diversi ospedali del capoluogo lombardo per gli accertamenti sanitari del caso.

Incendio in via Inganni a Milano, intervento nella notte

L’allarme è scattato intorno all’una di notte, quando le fiamme si sono sviluppate all’interno o in prossimità dell’ascensore esterno dello stabile. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti con quattro automezzi per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per oltre due ore. Prima di completare l’intervento, è stato necessario procedere allo sgombero del palazzo, così da evitare ulteriori rischi per i residenti a causa del fumo che si era diffuso nello stabile.

Diciotto persone intossicate in modo lieve

Il bilancio dell’episodio parla di 18 persone intossicate a Milano in maniera lieve. L’intossicazione sarebbe stata causata principalmente dall’inalazione del fumo sprigionato dall’incendio. Anche se nessuno versa in condizioni gravi, il personale sanitario ha disposto il trasferimento in ospedale per controlli.

Sul luogo dell’incendio sono intervenute numerose ambulanze del 118, insieme ai carabinieri, chiamati a supportare le operazioni di sicurezza e a raccogliere i primi elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

Cause dell’incendio ancora da chiarire

Restano al momento ignote le cause che hanno provocato l’incendio dell’ascensore esterno. Gli accertamenti dei tecnici e delle autorità competenti serviranno a stabilire se il rogo sia stato causato da un guasto elettrico, da un malfunzionamento dell’impianto o da altri fattori.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli impianti condominiali, in particolare quelli collocati all’esterno degli edifici, dove manutenzione, controlli periodici e verifiche tecniche assumono un ruolo fondamentale nella prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose.

Paura tra i residenti, stabile evacuato per sicurezza

Per i residenti del palazzo di via Inganni sono stati momenti di forte apprensione. L’evacuazione dello stabile ha permesso ai soccorritori di operare in condizioni più sicure e di evitare conseguenze più gravi.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco a Milano ha consentito di contenere le fiamme e di impedire che l’incendio si propagasse ulteriormente all’interno dell’edificio. Le verifiche successive chiariranno l’entità dei danni e le condizioni di sicurezza dello stabile.