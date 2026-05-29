Belen Rodriguez e gli incidenti a Milano: la showgirl rischia una denuncia per omissione di soccorso

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La Polizia locale sta ricostruendo due episodi avvenuti nel centro di Milano. La vicenda resta al vaglio degli inquirenti e vale la presunzione di innocenza

Belen Rodriguez potrebbe finire al centro di un’informativa della Polizia locale di Milano per una presunta omissione di soccorso legata a due incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel capoluogo lombardo. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina sarebbe stata indicata da alcuni testimoni come la persona alla guida di un suv coinvolto in più urti tra la zona dell’Arco della Pace e il quartiere Brera. La vicenda è ancora in fase di accertamento e sarà la Procura a valutare eventuali responsabilità.

I due incidenti nel centro di Milano

Il primo episodio sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, dove l’auto avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Poco dopo, un secondo incidente si sarebbe verificato in via San Marco, sempre nel centro di Milano, dove il mezzo avrebbe colpito uno scooter e alcune auto parcheggiate.

In questa seconda circostanza, secondo le ricostruzioni riportate, tre persone avrebbero riportato lievi lesioni. Alcuni presenti avrebbero inoltre fotografato la conducente e il veicolo, elementi ora al vaglio degli agenti della Polizia locale.

Possibile denuncia per omissione di soccorso

Il punto centrale dell’indagine riguarda il fatto che la persona alla guida, dopo gli urti, non si sarebbe fermata per verificare le condizioni delle persone coinvolte né per fornire i propri dati ai fini assicurativi.

Per questo motivo, nei confronti di Belen Rodriguez potrebbe essere trasmessa un’informativa in Procura con l’ipotesi di omissione di soccorso. Gli accertamenti sono ancora in corso e serviranno a chiarire dinamica, responsabilità e ruolo effettivo della showgirl negli episodi contestati.

Il ricovero al Policlinico di Milano

La vicenda arriva a pochi giorni da un altro episodio che ha riguardato la conduttrice. Lunedì, infatti, Belen Rodriguez era stata soccorsa nella sua abitazione di Milano dopo l’allarme lanciato dai vicini, che l’avrebbero sentita urlare e chiedere aiuto.

La showgirl era stata accompagnata al Policlinico di Milano per accertamenti e successivamente dimessa, dopo essere stata considerata in buone condizioni dai sanitari. Secondo quanto riportato da diverse fonti, l’episodio sanitario e gli incidenti stradali vengono trattati come fatti distinti, anche se avvenuti a breve distanza temporale.

Una vicenda ancora da chiarire

Il caso ha attirato grande attenzione mediatica, anche per la notorietà della protagonista. Tuttavia, al momento, la ricostruzione resta affidata agli accertamenti della Polizia locale di Milano e alle valutazioni dell’autorità giudiziaria.

Sarà necessario attendere gli sviluppi ufficiali per capire se verrà formalizzata una denuncia e quali eventuali conseguenze potranno derivare dalla vicenda.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, ogni persona coinvolta in un procedimento è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.