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Ferro: riapre la galleria del Sansinato a Catanzaro, completati i lavori sulla SS Due Mari

Dopo quasi due anni di interventi, torna percorribile uno degli accessi strategici al capoluogo calabrese. Ora l’attenzione si sposta sulla galleria gemella in direzione Lamezia

Dopo quasi due anni di lavori, Catanzaro ritrova uno dei suoi collegamenti più importanti. La galleria del Sansinato, lungo la SS Due Mari, è tornata finalmente percorribile, restituendo alla città e all’intero comprensorio un’infrastruttura essenziale per la viabilità quotidiana.

La riapertura rappresenta un passaggio molto atteso da cittadini, pendolari, lavoratori e automobilisti che ogni giorno si spostano da e verso il capoluogo calabrese. La chiusura della galleria, infatti, aveva comportato inevitabili disagi alla circolazione, con deviazioni, tempi di percorrenza più lunghi e ricadute sulla mobilità urbana ed extraurbana.

Galleria del Sansinato, un’infrastruttura strategica per Catanzaro

La galleria del Sansinato costituisce uno degli accessi principali alla città di Catanzaro e rappresenta un nodo viario di grande importanza lungo la SS Due Mari, arteria fondamentale per i collegamenti interni della Calabria.

Il tratto è stato interessato da un intervento complesso realizzato da Anas, finalizzato al consolidamento, alla messa in sicurezza e all’ammodernamento dell’infrastruttura. L’obiettivo dei lavori è stato quello di intervenire in modo strutturale su una galleria che presentava criticità significative, garantendo standard più elevati di sicurezza per gli automobilisti.

Wanda Ferro: “Disagi pesanti, ma necessari”

A commentare la riapertura è stata il sottosegretario Wanda Ferro, che sulla propria pagina personale Facebook ha sottolineato il valore dell’opera per il territorio.

Secondo quanto evidenziato da Ferro, i disagi vissuti in questi mesi sono stati pesanti, ma necessari per consentire un intervento serio e definitivo su una struttura fondamentale per la mobilità del capoluogo.

La riapertura della galleria del Sansinato significa, infatti, non solo il ritorno alla normale percorribilità di un asse viario importante, ma anche un miglioramento concreto in termini di sicurezza stradale, riduzione dei tempi di percorrenza e qualità della vita per migliaia di persone.

Ora i lavori sulla galleria gemella in direzione Lamezia

Con la riapertura della galleria appena interessata dagli interventi, l’attenzione si sposta ora sull’altra galleria gemella del Sansinato, quella in direzione Lamezia Terme. Anche questo passaggio rappresenta un tassello importante per completare il percorso di messa in sicurezza e ammodernamento dell’asse viario.

L’avvio dei lavori sull’altra canna della galleria conferma la volontà di proseguire con un intervento complessivo sulla SS Due Mari, in modo da garantire maggiore sicurezza, migliore percorribilità e una gestione più efficiente dei flussi di traffico in entrata e in uscita da Catanzaro.

Si tratta di una fase delicata, perché nuovi cantieri potranno comportare ulteriori modifiche alla viabilità, ma l’obiettivo resta quello di consegnare al territorio un’infrastruttura più moderna e sicura in entrambe le direzioni di marcia.

Viabilità più sicura e tempi ridotti per chi entra ed esce da Catanzaro

Il ritorno alla piena fruibilità della galleria avrà un impatto diretto sulla circolazione. Per chi ogni giorno entra ed esce da Catanzaro, la riapertura consente di alleggerire il traffico sulle strade alternative e di rendere più fluido il collegamento con il resto del territorio.

L’intervento sulla SS Due Mari assume quindi un valore non soltanto infrastrutturale, ma anche sociale ed economico. Una viabilità più efficiente favorisce gli spostamenti quotidiani, migliora l’accessibilità ai servizi e contribuisce a rendere più funzionali i collegamenti tra il capoluogo e i comuni limitrofi.

Il ringraziamento ad Anas, tecnici e lavoratori

Nel suo intervento, Wanda Ferro ha rivolto un ringraziamento ad Anas, ai tecnici e a tutti i lavoratori impegnati nel cantiere, evidenziando il contributo determinante di chi ha reso possibile la conclusione dei lavori.

La riapertura della galleria del Sansinato a Catanzaro chiude così una fase difficile per la mobilità cittadina e apre una nuova prospettiva per la viabilità del capoluogo. Allo stesso tempo, l’apertura del cantiere sulla galleria gemella in direzione Lamezia rappresenta il prossimo passaggio di un percorso più ampio di sicurezza, ammodernamento e rilancio della viabilità sulla SS Due Mari.