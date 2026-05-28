Crotone Calcio, il sindaco Voce incontra Vrenna: appello alla città per salvare il club

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Il confronto nella Casa Comunale accende i riflettori sulla situazione economica del Football Club Crotone in vista della scadenza del 16 giugno per l’iscrizione al prossimo campionato

Crotone, 28 maggio 2026 – Un incontro istituzionale dal forte valore simbolico e pratico si è svolto nella Casa Comunale di Crotone, dove il sindaco Vincenzo Voce ha ricevuto il presidente del Football Club Crotone, Gianni Vrenna, per affrontare la delicata situazione economica che sta interessando la società rossoblù.

Al centro del confronto c’è la scadenza del 16 giugno, data decisiva per l’iscrizione del club alla nuova stagione sportiva. Un termine che, in questo momento, assume un peso particolarmente rilevante per il futuro del Crotone Calcio e per la permanenza della città nel panorama del calcio professionistico.

Le difficoltà economiche del Crotone Calcio

Durante l’incontro, il presidente Gianni Vrenna ha illustrato al sindaco le criticità che la società sta attraversando. Le difficoltà sarebbero legate soprattutto alle problematiche nell’accesso al credito e alle conseguenze di vicende esterne alla gestione sportiva, che stanno incidendo sull’operatività del club e sulla sua affidabilità nei rapporti bancari.

Una situazione definita dal sindaco Vincenzo Voce come “straordinaria e complessa”, anche alla luce della lunga storia gestionale della famiglia Vrenna alla guida del club. Una presenza che dura da oltre 35 anni e che, nel tempo, ha rappresentato per il territorio un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche amministrativo e identitario.

L’appello del sindaco Voce alla città di Crotone

Il primo cittadino ha sottolineato come il fatto stesso che la società abbia sentito la necessità di rivolgersi ufficialmente alla città sia un segnale chiaro della gravità del momento. Per questo motivo, Voce ha rivolto un appello a imprenditori, istituzioni, operatori economici e cittadini affinché si lavori insieme per sostenere il Football Club Crotone in una fase così delicata.

Secondo il sindaco, il Crotone Calcio non può essere considerato soltanto una squadra di calcio. È un patrimonio collettivo, una parte importante della storia recente della città e un simbolo capace di rafforzare il senso di appartenenza della comunità.

Il valore sportivo e sociale del Football Club Crotone

Negli ultimi decenni, il Crotone ha regalato alla città pagine indimenticabili. Le storiche promozioni in Serie A, la salvezza nella massima categoria e il percorso compiuto nel calcio nazionale hanno portato il nome di Crotone in tutta Italia, contribuendo a dare visibilità e prestigio al territorio.

Per molti cittadini, il club rossoblù rappresenta molto più di una realtà sportiva: è un elemento di identità, memoria e partecipazione popolare. Le emozioni vissute allo stadio, le stagioni memorabili e il legame tra squadra e tifoseria hanno costruito nel tempo un rapporto profondo tra il Crotone Calcio e la sua comunità.

Incontri e interlocuzioni per trovare una soluzione

Il sindaco Vincenzo Voce ha annunciato di essersi già attivato per favorire incontri tra la società, le istituzioni e il mondo economico. L’obiettivo è individuare soluzioni concrete e percorribili in tempi rapidi, così da consentire al club di rispettare le scadenze federali e scongiurare il rischio di perdere il calcio professionistico in città.

La partita, dunque, non si gioca soltanto sul piano sportivo, ma anche su quello istituzionale, economico e comunitario. La sopravvivenza del Football Club Crotone riguarda l’intera città, chiamata ora a fare squadra attorno a una realtà che ha rappresentato e continua a rappresentare una parte significativa dell’immagine di Crotone.

Il futuro del Crotone passa da una risposta collettiva

Il messaggio emerso dall’incontro è chiaro: il Crotone Calcio ha bisogno di una risposta ampia, concreta e condivisa. La scadenza del 16 giugno impone tempi stretti e rende necessario uno sforzo comune per tutelare una società che ha scritto pagine importanti del calcio calabrese e nazionale.

Difendere il club significa difendere una parte della storia sportiva della città, ma anche preservare un simbolo di appartenenza, passione e riconoscibilità per l’intero territorio crotonese.