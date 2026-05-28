Digital Angels al fianco di Esserre Pharma per la nuova strategia di comunicazione integrata

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ROMA 27/05/2026 – Digital Angels, agenzia di marketing con sedi a Roma e Milano e socio IAB Italia, affianca Esserre Pharma in un nuovo progetto di comunicazione integrata pensato per sostenere l’evoluzione del brand e valorizzarne il posizionamento nel mercato nutraceutico.

Il progetto, avviato nel 2026 e della durata di 12 mesi, vede Digital Angels nel ruolo di partner a 360 gradi per la comunicazione di Esserre Pharma, con un presidio coordinato di attività strategiche, creative, media e digital.

L’obiettivo è rafforzare la presenza del brand lungo le diverse fasi del funnel, lavorando su awareness, engagement e performance attraverso un ecosistema di contenuti, campagne e canali pensato per valorizzare l’identità di Esserre Pharma.

Il progetto si concentra in particolare sui prodotti Flomel 500, Improve Energia, Improve Magnesio e Nutramet Fibra, con attività dedicate e formati specifici per ciascun prodotto.

Digital Angels cura lo sviluppo dei concept e la produzione degli asset a supporto dell’intero progetto, dai contenuti social ai materiali per le campagne, fino ai formati pensati per i diversi touchpoint. Un lavoro trasversale che permette di garantire continuità narrativa, riconoscibilità visiva e coerenza tra posizionamento, messaggi e attivazioni.

La componente social prevede invece un presidio continuativo dei canali, con attività editoriali, community management e contenuti pensati per favorire l’interazione con le audience di riferimento. A questo si affianca un progetto di influencer marketing, pensato per raggiungere target mirati con contenuti nativi e rilevanti.

La strategia media integra diversi touchpoint per accompagnare gli utenti nelle varie fasi del funnel. Le attività includono il presidio dell’ecosistema Google, campagne su Meta, stampa online, Spotify e Prime Video, con un mix di formati definito in funzione degli obiettivi di awareness, engagement e performance.

L’attività SEO prevede inoltre la realizzazione continuativa di contenuti per il blog e il monitoraggio delle performance organiche del sito, con l’obiettivo di sostenere la visibilità del brand anche sul medio-lungo periodo.

Un elemento distintivo del progetto è l’utilizzo dell’AI Factory di Digital Angels, che supporta la produzione dei contenuti attraverso processi basati sull’intelligenza artificiale, integrati nel workflow dell’agenzia e guidati dalle competenze del team.

“All’inizio di questa collaborazione ci ha colpito soprattutto la volontà del team di Esserre Pharma di mettersi in gioco per costruire una comunicazione capace di andare oltre il singolo prodotto. La sfida che abbiamo raccolto è raccontare il brand in tutte le sue sfaccettature, attraverso una strategia multichannel che valorizzi l’intera filiera che c’è dietro ogni formulazione: la ricerca scientifica, l’attenzione nella selezione delle materie prime e la spinta costante verso l’innovazione. Vogliamo ringraziare Esserre Pharma per la fiducia e per l’approccio estremamente aperto e collaborativo, che ci sta permettendo di esplorare linguaggi e soluzioni comunicative innovative in un settore che oggi ha ancora un enorme potenziale narrativo da esprimere.” dichiara Giulia Petrilli, Senior Account Manager di Digital Angels