Umg GO, nasce la navetta gratuita per gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

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Tre shuttle diretti collegheranno il Campus con le principali aree della città: firmata la convenzione tra Fondazione UMG e AMC per migliorare mobilità, accessibilità e diritto allo studio

Nasce Umg GO, il nuovo servizio navetta gratuito per gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Un progetto pensato per rendere più semplici, rapidi e sostenibili gli spostamenti quotidiani da e verso il Campus universitario, rispondendo a una richiesta concreta della comunità studentesca: avere più collegamenti negli orari di maggiore affluenza e ridurre la dipendenza dal mezzo privato.

L’iniziativa è stata ufficializzata con la firma della convenzione tra Fondazione UMG e AMC Catanzaro, alla presenza del rettore Giovanni Cuda. Il nuovo sistema di mobilità prevede l’impiego di tre shuttle diretti, che entreranno in funzione a partire dalla seconda settimana di giugno.

Umg GO, collegamenti diretti da e per il Campus universitario

Il servizio Umg GO Shuttle Studenti Università Magna Graecia di Catanzaro nasce con l’obiettivo di collegare in modo più efficiente il Campus di Germaneto con le diverse zone della città, dal centro urbano fino al quartiere Lido.

La caratteristica principale del progetto è la presenza di corse dirette, senza fermate intermedie, pensate per ridurre i tempi di percorrenza e garantire agli studenti un servizio più veloce e funzionale. Gli shuttle saranno programmati per servire le principali sedi universitarie, le residenze interne al Campus e i nodi di interscambio più importanti della città.

Si tratta di un intervento che punta a migliorare non solo la mobilità degli studenti, ma anche l’organizzazione complessiva della vita universitaria a Catanzaro, città che negli ultimi anni sta rafforzando sempre di più il proprio ruolo di polo universitario calabrese.

Mobilità sostenibile e diritto allo studio al centro del progetto

La convenzione tra Fondazione Università Magna Graecia e AMC si fonda su tre obiettivi principali: ridurre l’utilizzo dell’auto privata, favorire la mobilità collettiva e rendere più accessibili i servizi dell’Ateneo.

In una città come Catanzaro, caratterizzata da una conformazione territoriale particolare e da collegamenti spesso complessi tra quartieri distanti tra loro, un servizio dedicato agli studenti può rappresentare un passo importante per migliorare la qualità degli spostamenti quotidiani.

Il progetto è stato reso possibile grazie all’utilizzo del fondo stanziato dalla Regione Calabria per gli interventi relativi al diritto allo studio universitario. Una scelta che conferma l’attenzione verso le esigenze degli studenti, soprattutto di coloro che ogni giorno devono raggiungere il Campus dalle diverse aree della città.

Le parole del rettore Giovanni Cuda

Il rettore Giovanni Cuda ha evidenziato il valore dell’accordo, sottolineando come l’iniziativa risponda a una necessità reale della popolazione universitaria.

Secondo Cuda, il progetto dimostra la grande attenzione riservata alle esigenze degli studenti. Grazie al fondo per gli interventi legati al diritto allo studio messo a disposizione dalla Regione Calabria e tramite l’operato della Fondazione UMG, è stato possibile migliorare il sistema di mobilità studentesca a Catanzaro.

Il rettore ha inoltre rimarcato che gli studenti potranno usufruire gratuitamente di shuttle diretti da e per il Campus universitario, con un servizio mirato e pensato per rendere più agevoli gli spostamenti.

Romano: un servizio concreto per gli studenti UMG

Il presidente della Fondazione UMG, Geremia Romano, ha definito Umg GO un servizio concreto a supporto degli studenti, nato per migliorare il sistema di mobilità e facilitare la quotidianità universitaria.

L’obiettivo è offrire uno strumento diretto, veloce e funzionale, capace di accompagnare gli studenti nei loro spostamenti tra residenze, sedi didattiche e punti strategici della città.

AMC: Catanzaro rafforza la sua dimensione di città universitaria

Per il direttore generale di AMC, Luca Brancaccio, l’attivazione del servizio shuttle dedicato al Campus rappresenta un passaggio significativo per Catanzaro e per il diritto allo studio.

Brancaccio ha sottolineato che, per la prima volta, gli studenti dell’Università Magna Graecia potranno contare su un servizio costruito sulle esigenze specifiche della popolazione universitaria. Una scelta che avvicina Catanzaro ai principali contesti universitari nazionali, dove la mobilità dedicata agli studenti è già una realtà consolidata.

Umg GO, un nuovo modello di mobilità universitaria per Catanzaro

Con Umg GO, Catanzaro compie un passo avanti verso un modello di città più accessibile, sostenibile e vicina agli studenti. Il nuovo servizio navetta potrà contribuire a diminuire il traffico privato verso il Campus, migliorare i collegamenti con le aree urbane e rendere più semplice la frequenza delle lezioni e delle attività universitarie.

La nascita di Umg GO Shuttle Studenti rappresenta quindi non solo un servizio di trasporto, ma anche un investimento sulla qualità della vita universitaria, sull’inclusione e sulla crescita del rapporto tra Ateneo e città.