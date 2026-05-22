A Forte Benedek l'Eccellenza della Azimuth Capital Management

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Imprenditoria, cultura e territorio e solidarietà nel segno della professionalità

Il 21 maggio 2026 presso il suggestivo scenario del Relais Forte Benedek di Pastrengo ha ospitato“Forte Benedek Gold”, evento esclusivo promosso da Azimut Capital Management e coordinato dal Senior Partner Davide Polettini, figura da anni riconosciuta per la sua competenza, affidabilità e capacità di costruire relazioni professionali solide e durature nel panorama della consulenza finanziaria italiana. Presente anche il manager AD di Azimut Triveneto dott.Simone Manferdini.

Nel tempo, Davide Polettini ha saputo distinguersi per un approccio fondato sulla trasparenza, sull’ascolto e sulla valorizzazione delle persone e delle imprese, accompagnando clienti e partner con una visione strategica capace di coniugare crescita economica e responsabilità sociale. La sua attività professionale si è consolidata attraverso iniziative di alto profilo che uniscono finanza, cultura e valorizzazione del territorio, rendendo ogni appuntamento un’occasione di incontro autentico tra eccellenze.

Ad accogliere gli ospiti il prestigioso Forte Benedek, storica fortezza austroungarica immersa nelle colline veronesi. Costruito nel XIX secolo come presidio strategico del Quadrilatero difensivo, il Forte rappresenta oggi uno dei luoghi più affascinanti del territorio gardesano. Restaurato con eleganza e trasformato in relais di charme, conserva intatto il fascino architettonico militare, offrendo panorami di rara bellezza tra storia, natura e ospitalità d’eccellenza.

Il programma della serata ha previsto l’accoglienza degli ospiti alle ore 17.00, seguita da un aperitivo con visita guidata del Forte. Alle ore 19.00 si è tenuta la presentazione del “Premio Forte Benedek”, riconoscimento dedicato a personalità che si sono distinte per meriti professionali, culturali e umani, contribuendo con il proprio lavoro alla crescita della società contemporanea.

Tra i premiati il dr Daniele Bernardi fondatore del primo fondo retail sulle criptovalute.

Il Premio assume un valore particolare perché nasce con l’intento di celebrare non soltanto il successo economico, ma soprattutto il talento, la visione e l’impegno etico di professionisti, imprenditori. In un’epoca in cui il dialogo tra competenze diverse diventa sempre più necessario, iniziative come questa rappresentano un ponte tra finanza imprenditoria e solidarietà'.

Alla fine della serata gli ospiti, clienti di Azimuth e personaggi presenti hanno fatto una raccolta fondi per la Cooperativa sociale Anderlini.

Presenza di rilievo dell’edizione 2026 la dott.ssa Melinda Miceli, scrittrice, critico d’arte e saggista pluripremiata di fama internazionale, da poco nominata Donna italiana 2026, nota per il suo impegno nella promozione della cultura contemporanea e del dialogo tra arte e società civile. La partecipazione dell'illustre scrittrice Melinda Miceli ha conferito all’evento un ulteriore profilo culturale.

“Forte Benedek Gold” è stato uno degli appuntamenti più eleganti e significativi della stagione 2026, capace di unire networking qualificato, valorizzazione storica del territorio e riconoscimento del merito in una cornice di grande suggestione.

Dott.ssa Melinda Miceli Critico d'arte