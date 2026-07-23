Cosenza Calcio, ufficiale l'arrivo di Mattia Almaviva: il talento cresciuto nella Roma firma fino al 2028

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Il giovane attaccante classe 2006 approda in rossoblù con un contratto biennale e si prepara ad affrontare il campionato di Serie C 2026/2027

Il Cosenza Calcio continua a investire sui giovani di prospettiva e ufficializza l'ingaggio di Mattia Almaviva, attaccante classe 2006 cresciuto nel prestigioso vivaio della AS Roma. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale, entrando così a far parte della rosa che affronterà il campionato di Serie C Lega Pro 2026/2027.

L'operazione conferma la volontà della società rossoblù di costruire una squadra competitiva puntando anche su profili emergenti, capaci di garantire qualità e margini di crescita nel medio periodo.

Mattia Almaviva, un percorso costruito nel settore giovanile della Roma

Nato a Roma, Mattia Almaviva si è formato calcisticamente nel settore giovanile giallorosso, uno dei più apprezzati a livello nazionale per la crescita dei giovani talenti.

Durante il suo percorso con la Roma si è distinto per la capacità di incidere nella fase offensiva, mettendo insieme gol, assist e prestazioni convincenti che gli hanno consentito di attirare l'attenzione dello staff tecnico della prima squadra. Nel corso degli anni è stato infatti convocato in diverse occasioni con i professionisti, vivendo da vicino un ambiente di altissimo livello e maturando un'importante esperienza formativa.

Il simbolico passaggio di testimone con Francesco Totti

Tra gli episodi più significativi della sua giovane carriera c'è quello avvenuto nel 2017, durante la storica partita d'addio di Francesco Totti.

In quella giornata speciale, Almaviva ricevette simbolicamente dall'indimenticabile capitano giallorosso la fascia di capitano, un gesto che lo rese uno dei volti più conosciuti dell'accademia romanista e che rappresentò un momento di grande valore simbolico per il suo percorso di crescita.

Tecnica, fantasia e duttilità al servizio del Cosenza

Dal punto di vista tecnico, Mattia Almaviva è un calciatore che abbina qualità tecnica, visione di gioco e una notevole versatilità offensiva. Caratteristiche che gli permettono di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato e di adattarsi a differenti sistemi di gioco.

Per il Cosenza Calcio, il suo arrivo rappresenta un investimento sul presente e sul futuro, con la speranza che possa mettere rapidamente in mostra le qualità sviluppate negli anni trascorsi in uno dei vivai più importanti del calcio italiano.

Almaviva pronto per la Serie C con i rossoblù

Concluso l'iter del trasferimento, il giovane attaccante è già a disposizione dello staff tecnico per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione.

La società rossoblù ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto, sottolineando il valore del suo bagaglio tecnico e umano maturato nel settore giovanile della Roma. L'obiettivo sarà quello di favorirne la crescita, permettendogli di esprimere tutto il proprio potenziale nel campionato di Serie C Lega Pro 2026/2027.

Con l'arrivo di Mattia Almaviva, il Cosenza Calcio aggiunge alla propria rosa un giovane di prospettiva che potrà rappresentare una risorsa importante nel progetto tecnico dei Lupi per la nuova stagione.