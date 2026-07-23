Assalti ai bancomat, blitz dei Carabinieri contro la banda

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Operazione coordinata dalla Procura di Larino per contrastare i furti agli sportelli ATM. Diversi indagati sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere

Le forze dell'ordine hanno avviato un'importante operazione contro gli assalti ai bancomat, fenomeno che negli ultimi anni ha destato forte preoccupazione soprattutto nel Basso Molise. Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso, su disposizione della Procura della Repubblica di Larino, hanno eseguito una serie di misure cautelari nei confronti di persone ritenute coinvolte in un'organizzazione criminale specializzata nei furti ai danni degli sportelli bancomat.

L'attività investigativa ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, ed eseguita in provincia di Foggia, dove risiederebbero diversi degli indagati.

Le accuse: associazione a delinquere e furti aggravati ai bancomat

Secondo quanto comunicato dall'Arma, i destinatari del provvedimento sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato presso sportelli bancomat.

L'inchiesta rappresenta un nuovo passo nell'attività di contrasto alle cosiddette bande specializzate negli assalti agli ATM, gruppi criminali che agiscono con tecniche sempre più sofisticate per sottrarre il denaro custodito negli sportelli automatici, causando spesso ingenti danni alle strutture bancarie e creando allarme tra cittadini e istituti di credito.

Indagini coordinate dalla Procura di Larino

L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino, che ha diretto le indagini culminate con l'esecuzione delle misure cautelari. Il lavoro investigativo dei Carabinieri avrebbe consentito di ricostruire il presunto ruolo dei vari componenti dell'organizzazione e di raccogliere gli elementi ritenuti sufficienti dall'autorità giudiziaria per l'emissione dei provvedimenti restrittivi.

L'intervento conferma l'attenzione delle forze dell'ordine verso un fenomeno che negli ultimi anni ha interessato diverse aree del Centro-Sud Italia, con episodi di furti ai bancomat spesso messi a segno durante le ore notturne.

Conferenza stampa alle 11.30 con tutti i dettagli

Ulteriori informazioni sull'operazione saranno rese note nel corso della conferenza stampa convocata per le 11.30 presso la sede del Comando dei Carabinieri di Larino.

In quell'occasione saranno illustrati i dettagli dell'indagine, il numero delle persone coinvolte, gli sviluppi investigativi e gli elementi raccolti durante l'attività coordinata dalla magistratura.