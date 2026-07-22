A Guardiagrele la prima edizione di “Le Contrade nel Borgo”: enogastronomia, musica dal vivo e balli
Un appuntamento interamente dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali sta per animare la vita cittadina di Guardiagrele. Domenica 2 agosto 2026, a partire dalle ore 20:00, l'area di Neviera / Faricciola diventerà il cuore pulsante dell'iniziativa “Le Contrade nel Borgo – Alla scoperta dei sapori guardiesi”, un evento nato per mettere in luce l'anima e l'identità enogastronomica del territorio.
La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Guardiagrele, dell'associazione I Borghi più belli d'Italia, di Cittaslow e della Pro Loco.
Il percorso del gusto L'itinerario culinario vedrà l'allestimento di oltre 15 stand gastronomici con un ricco menù improntato alla tradizione tipica:
-
Primi piatti: Tagliatelle con borragine, salsicce e noci; sagne e ceci.
-
Secondi piatti: Braschiole di cavallo, pallotte cace e ove, trippa, baccalà con peperoni arrosto, pizz e foje, panino con porchetta, seppie e piselli, formaggio arrosto, tagliata di manzetta abruzzese, salsicce, arrosticini e patatine fritte.
-
Focacce e prodotti da forno: Pizza bianca e rossa, pizze farcite, pizze fritte, pane e prosciutto, pane e olio, pizza scima con contorni di pomodori e cetrioli.
-
Frutta, dolci e bevande: Cocomero, pizza doce, gelato artigianale, pizzelle, tarallucci, cantucci, caffè, cocktail, vino cotto, genziana e sangria.
Musica e intrattenimento Ad accompagnare le degustazioni ci sarà un fitto programma musicale e di intrattenimento dal vivo con le esibizioni di:
-
I tre Hombres
-
Lella e Salvatore
-
Rosso Pepe Junior
Completano la serata spazi dedicati ai balli di gruppo e al karaoke per il coinvolgimento di tutto il pubblico presente.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.