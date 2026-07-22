Meteo Italia, arriva la svolta: il grande caldo lascia il Centro Sud, temperature in forte calo entro venerdì

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L'anticiclone perde forza e l'Italia ritrova un clima più gradevole con valori vicini alle medie stagionali in molte regioni

Dopo settimane caratterizzate da un'intensa ondata di caldo e temperature ben oltre la norma, il meteo Italia si prepara a una svolta significativa. Le correnti più fresche provenienti dal Nord Europa stanno gradualmente indebolendo l'anticiclone africano, favorendo un generale abbassamento delle temperature che, entro venerdì, interesserà anche il Centro-Sud.

Il cambiamento sarà particolarmente evidente lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali, dove si registreranno diminuzioni anche di diversi gradi. In alcune aree i valori torneranno perfino leggermente al di sotto delle medie climatiche del periodo, regalando un clima decisamente più sopportabile.

Mercoledì, il calo delle temperature raggiunge il Sud

La giornata di mercoledì segnerà un primo importante passo verso il ritorno a condizioni più normali. Il calo termico coinvolgerà finalmente anche parte del Meridione, soprattutto le regioni affacciate sull'Adriatico.

Le temperature massime si manterranno generalmente tra 28 e 32°C su Nord-Est, regioni adriatiche e parte della Lombardia, con valori che localmente potranno risultare persino inferiori tra il Triveneto e il medio Adriatico.

Resisterà invece il caldo più intenso su alcune zone del Centro e del Sud:

34-36°C tra bassa Toscana, Lazio, Campania e parte della Calabria;

tra bassa Toscana, Lazio, Campania e parte della Calabria; 37-39°C sulla Sardegna, soprattutto nei settori meridionali;

sulla Sardegna, soprattutto nei settori meridionali; oltre 38-40°C nelle aree interne della Sicilia, ancora interessate dall'aria molto calda.

Giovedì il refrigerio si estende a gran parte della Penisola

Giovedì la massa d'aria più fresca raggiungerà anche il resto del Sud e, in parte, le regioni tirreniche. Al contrario, il Nord vedrà temperature sostanzialmente stabili o in lieve aumento.

Nel dettaglio:

Nord-Ovest: massime tra 28 e 33°C ;

massime tra ; Nord-Est: tra 27 e 31°C ;

tra ; Centro: valori compresi tra 28 e 32°C , con punte fino a 34-36°C lungo le aree tirreniche;

valori compresi tra , con punte fino a lungo le aree tirreniche; Sud: temperature tra 28 e 33°C, mentre Sardegna e Sicilia continueranno a registrare picchi compresi tra 36 e 39°C.

Nonostante il caldo persista sulle due Isole maggiori, anche qui si intravedono i primi segnali di un graduale miglioramento.

Venerdì temperature quasi ovunque in linea con la stagione

La giornata di venerdì rappresenterà il momento di maggiore equilibrio dal punto di vista climatico.

Le temperature torneranno infatti vicine alle medie stagionali su gran parte dell'Italia, con valori addirittura leggermente inferiori alla norma tra il Nord-Est e i versanti adriatici.

Le massime previste saranno:

28-33°C al Nord-Ovest;

al Nord-Ovest; 25-31°C lungo le regioni adriatiche;

lungo le regioni adriatiche; 29-35°C sulle regioni tirreniche;

sulle regioni tirreniche; 33-37°C sulle Isole Maggiori.

Le differenze tra le varie aree del Paese continueranno quindi a essere presenti, ma senza gli eccessi registrati nei giorni precedenti.

Tendenza meteo per il weekend: il fresco durerà poco

Il fine settimana sarà caratterizzato da una situazione ancora dinamica.

Sabato è atteso un ulteriore calo delle temperature sulle Isole Maggiori e su parte del Sud, mentre il Nord e le regioni tirreniche centrali potrebbero sperimentare un lieve rialzo.

Domenica, invece, i modelli indicano un nuovo abbassamento delle temperature al Nord e sull'alto Tirreno, mentre al Sud e lungo il medio-basso Adriatico tornerà gradualmente a rafforzarsi il caldo.

Le aree maggiormente esposte saranno:

fascia ionica;

Puglia;

settori orientali di Sicilia e Sardegna.

Qui le massime potrebbero tornare a raggiungere 36-38°C, segnando una nuova fase di caldo intenso.

Quanto durerà il sollievo dal caldo?

Il temporaneo indebolimento dell'anticiclone africano consentirà all'Italia di vivere alcuni giorni con un clima decisamente più gradevole e temperature più vicine ai valori tipici di fine luglio.

Tuttavia, le proiezioni indicano che il refrigerio potrebbe non essere duraturo. Già nella seconda parte del weekend il caldo tenderà nuovamente a intensificarsi soprattutto sulle regioni meridionali e sulle Isole, mentre il Nord dovrebbe continuare a beneficiare di condizioni più variabili e meno afose.

Per questo motivo sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti del meteo Italia, che definiranno con maggiore precisione l'evoluzione della nuova fase estiva.