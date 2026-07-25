Soverato celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento con l’iniziativa Bandiera Blu al mare in sicurezza

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Soverato celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento

La città aderisce alla campagna Bandiera Blu al mare in sicurezza con incontri, approfondimenti ed esercitazioni dedicate alla prevenzione

La Città di Soverato ha celebrato oggi, 25 luglio, la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per richiamare l’attenzione sui rischi legati all’annegamento e diffondere strategie di prevenzione capaci di salvare vite.

La manifestazione si è svolta presso il Circolo Velico Soverato, sul lungomare Antonino Calabretta, con la partecipazione delle istituzioni, degli operatori del soccorso, delle associazioni del territorio e dei cittadini.

Ad aprire la giornata sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Soverato, Daniele Vacca, insieme ai rappresentanti degli enti e delle realtà coinvolte nella tutela della sicurezza in mare.

World Drowning Prevention Day

, un’iniziativa mondiale per la sicurezza

La Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento nasce a seguito della Risoluzione adottata dalle Nazioni Unite nell’aprile 2021.

L’obiettivo è evidenziare il grave impatto degli annegamenti e promuovere azioni concrete per ridurre il numero degli incidenti, attraverso informazione, educazione acquatica, sorveglianza delle spiagge e diffusione delle tecniche di primo soccorso.

Il messaggio scelto per la campagna invita istituzioni, associazioni e cittadini a essere uniti per invertire la rotta, trasformando la prevenzione in un impegno condiviso.

Soverato aderisce alla campagna

Bandiera Blu al mare in sicurezza

Per il terzo anno consecutivo, le località italiane insignite della Bandiera Blu hanno aderito alla campagna Bandiera Blu al mare in sicurezza.

Sono 257 i Comuni Bandiera Blu coinvolti in Italia, chiamati a dedicare la giornata del 25 luglio alla sensibilizzazione sui comportamenti corretti da adottare in spiaggia e in acqua.

Anche Soverato ha partecipato all’iniziativa con un programma dedicato alla prevenzione degli annegamenti, alla sicurezza balneare e alla tutela dell’ambiente marino.

I saluti istituzionali e gli interventi degli esperti

Dopo l’intervento del sindaco Daniele Vacca, hanno preso parte ai saluti istituzionali rappresentanti del Comune di Soverato, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Circondariale Marittimo, della Lega Navale e del Circolo Velico Soverato.

Nel corso della mattinata sono stati approfonditi diversi temi, tra cui:

la campagna Mare Sicuro

l’importanza della prevenzione degli annegamenti

le principali strategie salvavita

i corretti comportamenti da adottare durante la balneazione

la presenza dei macro-rifiuti galleggianti

la tutela dell’ecosistema marino

Particolare attenzione è stata riservata alla necessità di riconoscere tempestivamente le situazioni di pericolo e di rispettare sempre le indicazioni degli operatori presenti sulle spiagge.

Esercitazioni di soccorso sulla spiaggia di Soverato

La parte conclusiva della manifestazione è stata dedicata alle esercitazioni curate dalla Guardia Costiera e dall’Ospedale Basso Ionio di Soverato.

Le dimostrazioni pratiche hanno permesso di mostrare le modalità di intervento in caso di emergenza in mare e l’importanza di un soccorso rapido e coordinato.

Queste attività rappresentano uno strumento fondamentale per avvicinare i cittadini alla cultura della sicurezza e far comprendere quanto siano importanti la prevenzione, la formazione e la corretta gestione delle emergenze.

Prevenire gli annegamenti attraverso informazione e responsabilità

La giornata organizzata a Soverato ha ribadito che la sicurezza in mare dipende anche dai comportamenti individuali.

Evitare di entrare in acqua in condizioni non sicure, sorvegliare costantemente i bambini, rispettare le bandiere di segnalazione e seguire le indicazioni dei bagnini sono azioni semplici ma decisive.

Con l’adesione alla campagna Bandiera Blu al mare in sicurezza, Soverato conferma il proprio impegno nella promozione di un turismo attento, responsabile e rispettoso del mare, mettendo al centro la prevenzione e la tutela della vita umana.