Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

“SUPER FRA: MISSIONE TALENTI DELLA NATURA".

AL CENTRO TALENTI DI ROMA ARRIVA IL VILLAGE A KM ZERO FORMATO FAMIGLIA.

GIOCHI SUPER GREEN PER CONOSCERE E RISPETTARE AMBIENTE E ANIMALI. 27 GIUGNO DALLE 11.00 ALLE 19.00 INGRESSO GRATUITO

Custodire la Terra non è solo un dovere per gli adulti.

Sono soprattutto i più piccoli a dover apprendere l’importanza di rispettare l’ambiente e le sue creature, perché il futuro sarà proprio nelle loro mani.

Per guidarli verso una conoscenza più consapevole del mondo che ci circonda arriva una super avventura da vivere formato famiglia:

“Super Fra: Missione Talenti della Natura”, un village a chilometri zero totalmente super green, sostenibile e a prova di zampa, che sarà ospitato dal Centro Commerciale Talenti Village a Roma sabato 27 giugno 2026, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 con ingresso gratuito.

Il protagonista assoluto sarà un personaggio ispirato alle gesta di San Francesco d’Assisi, il cui messaggio di amore universale per il Creato è sempre attuale e anche volutamente pop, grazie a una serie di live experience interattive e ludiche ideate per imparare attraverso il divertimento.

Cuore pulsante del villaggio, realizzato in collaborazione con realtà leader come Vitakraft, Lisciani Giochi, Gruppo Satur, MM Digital e la media partner con Radio Birikina e Life Animal , sarà proprio l'intrattenimento educativo.

Bambini e ragazzi potranno mettersi alla prova con una speciale Caccia al Tesoro alla scoperta del tesoro di San Francesco, sfidarsi con i percorsi per la raccolta differenziata, misurarsi con il cruciverba a tema botanico e zoologico, percorrere il tappeto delle buone azioni e tentare la fortuna girando la ruota della natura per aggiudicarsi gadget esclusivi, pensati sia per gli umani sia per gli amici a quattro zampe.

Il tutto in compagnia di Super Fra e dei suoi amici, interpretati da Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere della "Compagnia della Farsa".

A completare la giornata di festa ci saranno poi travolgenti momenti di danza country con il corpo di ballo "Route 57 Line Dance", diretto da Sonia Cotroneo, per ballare tutti insieme al ritmo dell'allegria, ma anche un'area photo booth dove scattare ricordi indimenticabili di questa missione green, inoltre un servizio di truccabimbi, grazie al quale i più piccoli potranno scegliere l'animale da "portare a casa" ovviamente dipinto sul viso.

Grande spazio sarà dedicato a momenti di profonda emozione e sensibilizzazione con la presenza di ospiti speciali.

Saranno, infatti, allestiti dei percorsi dedicati alla relazione tra uomo e cane con la dolcissima Kira, il pastore tedesco di "Animali in Famiglia", l’associazione presieduta da Fabrizio Innocenzi, ed inoltre sarà possibile stringere la zampa ad Ares, il cane della Polizia di Stato in pensione da un mese e testimonial della Questura di Roma, che è un vero eroe del cuore.

Ingresso gratuito, via della Bufalotta 548 dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Zampe in spalla!