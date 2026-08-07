DAI PALCHI DI TUTTO IL MONDO A TORRICELLA: LOMONTE TORNA IN PUGLIA

È, a tutti gli effetti, un ritorno a casa. Perché Giuliano Lomonte, dopo 15 anni, suonerà nella sua Puglia. E lo farà domenica 9 agosto a La’nchianata di Torricella, in provincia di Taranto.
Il suo ultimo tour l’ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles, Toronto e molto altro. È spesso ospite di festival di rilievo come Sunwaves, Mioritmic, Fabrika e Get Out a Lima ed è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Qui, infatti, si è trasferito da 15 anni, ma non esclude di tornare ora alle sue radici. «La Germania – racconta - è diventata la mia seconda casa però, ogni giorno che passa, sento la mancanza della mia terra».
Probabilmente, la serata speciale del 9 agosto potrebbe essere un inizio. Suonerà, immerso tra gli ulivi che della regione sono simbolo e identità. Originario di Andria, ha lasciato che la sua profonda passione per la musica lo conducesse oltre le coste del Mediterraneo. Il suo percorso lo ha portato anche a Ibiza, dove si è esibito in locali leggendari. Ospite di club in tutta Europa da molti anni, ha coltivato un amore autentico per l’elettronica, in particolare per le sue sfumature deep, techy e ipnotiche, spesso vissute attraverso il calore del vinile. Come dj, è proprio questo il suono che Giuliano porta in vita nei suoi set. Le sue produzioni, spesso suonate nei set di artisti influenti, consolidano ulteriormente il suo ruolo nella scena e contemporanea. Un artista in continua evoluzione che, in questi anni, ha costruito collaborazioni con etichette come Ultrastretch, Pressure Traxx, Raum...Musik, Half Baked e molte altre, pubblicando inoltre sulle sue etichette, Point of View e Attitude Records.
«L’idea di esibirmi in Puglia tra qualche giorno, dopo tutto questo tempo, mi fa un effetto molto forte e speciale. Dal momento che non suono lì da quando sono andato a vivere a Berlino». E allora cosa aspettarsi? «Groove in continua evoluzione e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Sarà l’occasione per riabbracciare la mia gente».
Nella stessa serata, altri due prestigiosi ospiti: Caniklein, talentuoso dj e produttore che porta le proprie radici spagnole sulla scena internazionale della musica minimal. Nato a Bergamo e residente a Barcellona, con la sua tecnica di mixaggio esclusivamente in vinile riesce a creare dei set dal tocco autentico e artigianale, creando performance coinvolgenti che uniscono tradizione e innovazione. Oltre ai suoi apprezzati dj set, è anche produttore per l'etichetta Los Arqueros, con la quale collabora con dj Tarax.
Infine, un altro pugliese: si tratta di Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano.
Il suo sound si muove tra minimal, minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Nel 2023 fonda Overgroove, collettivo di cui è resident, con l’obiettivo di promuovere una visione autentica dell’elettronica e creare esperienze dedicate alla cultura del club.
Ingresso 15 euro in prevendita o al botteghino, drink omaggio per chi arriva entro le 23. Info: 344.0466626.
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