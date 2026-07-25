Catanzaro Madonna di Porto Salvo, una statua in bronzo accoglie i fedeli al porto di Marina

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L’opera del maestro Luigi Verrino sarà il simbolo delle festività e troverà in futuro una collocazione definitiva nel progetto di riqualificazione del porto

In occasione della tradizionale Festa della Madonna di Porto Salvo, il porto di Catanzaro Marina si arricchisce di un nuovo simbolo destinato a rafforzare il legame tra la città, il mare e la sua storia. Alla vigilia delle celebrazioni religiose è stata infatti collocata nell’area portuale una suggestiva statua in bronzo della Madonna, realizzata dal maestro e scultore Luigi Verrino.

L’installazione rappresenta uno dei momenti più significativi delle festività dedicate alla Madonna di Porto Salvo, figura profondamente legata alla tradizione marinara e alla devozione della comunità locale.

Un’opera che celebra la tradizione marinara di Catanzaro

La statua è stata posizionata grazie alla collaborazione tra il Comune di Catanzaro, il maestro Luigi Verrino e numerosi protagonisti della comunità marinara, dando vita a un’iniziativa che unisce arte, fede e identità territoriale.

L’opera è stata concessa in prestito dall’artista e resterà temporaneamente nell’area del porto durante le celebrazioni, offrendo a cittadini, pellegrini e visitatori un nuovo punto di riferimento spirituale e culturale.

Fiorita: “Un simbolo identitario per tutta la comunità”

Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando il valore simbolico dell’opera.

“Accogliamo con grande orgoglio questo prezioso contributo che arricchisce la nostra Marina nei giorni più importanti dell’anno per la sua tradizione religiosa e marittima.”

Il primo cittadino ha evidenziato come la statua rappresenti un dono di grande valore per la città, ringraziando il maestro Luigi Verrino per la sensibilità artistica dimostrata e per aver messo a disposizione gratuitamente la propria opera.

La collocazione definitiva nel progetto del nuovo porto

L’attuale sistemazione della statua è temporanea, ma il suo futuro è già delineato. Come spiegato dall’amministrazione comunale, l’opera entrerà a far parte del progetto complessivo di completamento e riqualificazione del porto di Catanzaro Marina, trovando una collocazione definitiva all’interno dell’assetto finale dell’infrastruttura.

L’obiettivo è quello di integrare il monumento nel nuovo volto del porto, rendendolo un elemento permanente del paesaggio urbano e un punto di riferimento per residenti, pescatori e turisti.

Fondamentale la collaborazione tra istituzioni

Per consentire l’installazione temporanea sono state necessarie specifiche autorizzazioni rilasciate grazie alla collaborazione tra diversi enti.

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento all’Ufficio Circondariale Marittimo della Capitaneria di Porto di Soverato e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, che hanno contribuito con tempestività al completamento dell’iter amministrativo.

Il contributo della comunità dei pescatori

Un ruolo importante è stato svolto anche dalla storica comunità dei pescatori di Catanzaro Marina, che ha sostenuto concretamente il progetto.

Tra i protagonisti dell’iniziativa è stato citato Vito Grattaroti, riconosciuto dal sindaco per l’impegno e la dedizione dimostrati affinché la statua fosse installata in tempo per le celebrazioni dedicate alla Madonna di Porto Salvo.

Un nuovo simbolo tra fede, arte e identità

L’arrivo della statua della Madonna di Porto Salvo aggiunge un ulteriore elemento identitario al porto di Catanzaro Marina, valorizzando una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità.

L’opera del maestro Luigi Verrino non rappresenta soltanto un’importante realizzazione artistica, ma anche il segno concreto del profondo legame tra la città, i lavoratori del mare e una tradizione che continua a tramandarsi di generazione in generazione.