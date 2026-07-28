Alla Marcialonga Running Coop pacco gara e medaglia del lagorai!

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Nel pacco gara della 24.a Marcialonga Running Coop la speciale canotta by Craft

Il 5 settembre 21 km, 26 km e staffette tra le Valli di Fiemme e Fassa con già 20 nazioni

La medaglia di finisher completa lo speciale trittico che forma la Catena del Lagorai

Comitato organizzatore al lavoro, ancora aperte le candidature per la nuova Soreghina

Il verde è l’emblema della Marcialonga Running Coop, un colore simbolo di speranza e energia, oltre che espressione delle Valli di Fiemme e Fassa (TN), territorio in cui prende vita l’appassionante corsa giunta alla sua 24.a edizione. Sabato 5 settembre il brand trentino celebra il suo ultimo appuntamento annuale e propone un ricco pacco gara dedicato a ciascun partecipante, oltre a una speciale medaglia di finisher che completa il trittico dedicato alla Catena del Lagorai. Il fascino delle Dolomiti farà da cornice a una corsa fatta di passione e grande entusiasmo, che ogni anno accoglie corridori da tutto il mondo. Il comitato di Marcialonga registra un importante aumento delle iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 2025, e così la 24.a edizione si prepara ad accogliere concorrenti provenienti già da oltre 20 nazioni, con runners in rappresentanza di Francia, Germania, Spagna, Norvegia, Austria e Olanda e altri paesi europei, ma anche provenienti da Australia, Perù, Pakistan e Kenya.

Tra i 21 km, i 26 km e le staffette, i partecipanti scatteranno da Moena alle 16.30, dopo lo spettacolare aviolancio nei cieli dei paracadutisti ANPd'I. Mentre la mezza maratona terminerà a Masi di Cavalese, i 26 km e l’ultimo frazionista proseguiranno affrontando l’unica salita del percorso, che porta a tagliare il traguardo nel centro di Cavalese.

Come da tradizione a ciascun partecipante spetterà un fornito pacco gara, che per questa edizione avrà come protagonista l’esclusiva canotta by Craft personalizzata Marcialonga Running Coop. Si tratta di un capo leggero e confortevole, perfetto per l’allenamento anche ad alte temperature grazie a un tessuto traspirante che mantiene la freschezza. Realizzata in poliestere riciclato, la canotta rappresenta la nuova generazione dell’abbigliamento sportivo e sarà disponibile nelle colorazioni blu per il modello maschile e verde per quello femminile, entrambe impreziosite dal disegno frontale del profilo del Lagorai. Dal 2024 la catena montuosa più lunga del Trentino orientale è protagonista anche della medaglia che va al collo di chi taglia il traguardo della Running Coop: unendola alle medaglie delle due edizioni precedenti sarà infatti possibile completare l’intero profilo del Lagorai, in un simbolico percorso che celebra il legame tra la Marcialonga Running Coop e il suo straordinario territorio, oltre che un prezioso ricordo delle proprie partecipazioni.

A completare il ricco pacco gara saranno inoltre i prodotti offerti dagli sponsor, come la pasta Felicetti, gli inimitabili wafer Loacker, il gustoso tè Pukka, gli integratori Enervit, la birra Forst 0% e l’acqua Dolomia.

La proposta della 24.a Marcialonga Running Coop, realizzata anche grazie all'impegno di volontari e sponsor, si amplia con la Minirunning, appuntamento in programma sabato 5 settembre dalle 14.30 a Moena per giovani podisti fino ai 12 anni, l’Expo Village di Moena e le sfide interne del Coop Running Trophy, per i soci delle cooperative italiane ed estere, e della Run Ex Alto Trophy, 2.a edizione del trofeo realizzato al fianco di ANPd'I e dedicato agli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia, italiani e stranieri.

Le iscrizioni sono aperte e disponibili online, con le tariffe agevolate che saranno in vigore fino a venerdì 31 luglio.

La Marcialonga Running Coop rappresenta anche un appuntamento speciale per la tradizione della Soreghina. Il comitato organizzatore è alla ricerca della 25.a "Figlia del Sol" per la stagione 2026/2027. Dopo l'elezione, in programma domenica 2 agosto alle ore 21 presso il Centro Polifunzionale di Castello di Fiemme, la nuova Soreghina farà il suo debutto ufficiale proprio in occasione della Marcialonga Running Coop del 5 settembre. Sono ancora aperte le candidature per le ragazze tra i 18 e i 30 anni provenienti dalle Valli di Fiemme e Fassa, che possono partecipare alla selezione contattando il comitato organizzatore.

Info: www.marcialonga.it