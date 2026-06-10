Il dj/producer Ferraro DJ torna con il suo nuovo singolo “Electric Summer”

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Ascolta “Electric Summer” su Spotify > http://tiny.cc/2hu4101

Il dj e producer Ferraro DJ torna a far ballare il pubblico con il suo nuovo singolo “Electric Summer”, disponibile su tutti i digital store dal 10 giugno 2026.

Con questo nuovo brano, Ferraro DJ propone sonorità dance fresche ed estive, capaci di trasmettere energia, leggerezza e vibrazioni coinvolgenti.

“Electric Summer” — letteralmente “un’estate elettrica” — nasce con l’obiettivo di accompagnare il pubblico durante la stagione estiva, tra ritmo, divertimento e voglia di lasciarsi andare.

Ferraro DJ commenta così il suo nuovo singolo “Electric Summer”:



“Ho prodotto Electric Summer pensando all’estate 2026, alla voglia di relax e divertimento accompagnata, come sempre, dalla musica. Credo che la musica rappresenti per le persone uno spazio di svago, riflessione e spensieratezza.

Con questo brano voglio trasportare l’ascoltatore in un mood fatto di libertà, voglia di cantare e ballare, lasciando fuori per un momento i pensieri della quotidianità.”

Mario Ferraro, in arte FERRARO DJ, è un DJ e produttore catanese con oltre quindici anni di esperienza. Il dj/producer ha suonato nei club più iconici della Sicilia e d’Italia e nel corso della sua carriera ha conquistato numerosi dancefloor, collaborando con realtà di rilievo nazionale e internazionale.

Nel 2026 partecipa a “Casa Sanremo The Club 2026”, in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo (http://tiny.cc/syv1101).

FERRARO DJ commenta così la sua esperienza a Casa Sanremo The Club 2026:



“Ho partecipato a Casa Sanremo The Club ed è stata per me una grande emozione e una forte soddisfazione a livello professionale. Poter presentare il mio nuovo singolo in esclusiva durante la settimana del Festival di Sanremo è stato davvero incredibile e appagante.”

FERRARO DJ inizia la sua carriera nel 2008, affermandosi rapidamente nella scena siciliana grazie a uno stile inconfondibile che unisce sonorità commerciali, House ed EDM, mantenendo una forte impronta club-oriented.

I suoi primi anni lo vedono protagonista degli eventi targati AFC, realtà di riferimento nella Sicilia orientale, che collabora con artisti del calibro di Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Carl Cox, Sven Väth, Alex Neri, Steve Lawler ed Emanuele Inglese.

Grazie a queste esperienze, il DJ e producer catanese consolida una presenza costante in alcuni dei club più noti dell’isola, tra cui Mosquito Disco Club, Taitù, Marabù, Vola, No Name, Ultimo Atto, Strike e Afrobar.

Dal 2023 affianca all’attività live anche la produzione musicale, attirando l’attenzione di diverse label europee con cui pubblica i suoi primi singoli: “On My Mind” (2023), “Ehhh Trumpet” (2023), “World” (2023), “Merry Christmas” (2024), fino ad arrivare a “Carnival Energy” (2025), “Summer Energy” (2025), “Obsession” (2025), “Take Control” (2025) e “Hyper Shock”, uscito il 28 febbraio 2026 e presentato in anteprima esclusiva a Casa Sanremo The Club 2026, in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Il 2024 rappresenta un punto di svolta nel suo percorso artistico: FERRARO DJ si esibisce in diversi club italiani, tra cui Sesto Senso, Manila, Etna Lake e Blue Beach, consolidando ulteriormente il proprio posizionamento a livello nazionale.

Con un’identità sonora energica, moderna e profondamente legata alla dimensione live, FERRARO DJ continua a evolvere il proprio percorso artistico, portando nei club un’esperienza che unisce tecnica, presenza scenica e una forte connessione con il pubblico.

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