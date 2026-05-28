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Gite fuori porta: con la bella stagione cresce la voglia di outdoor su Wallapop

Redazione
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Articolo segnalato da: Giulia Rossi
Gite fuori porta: con la bella stagione cresce la voglia di outdoor su Wallapop
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Tempo di lettura: ~2 min

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Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature, cresce la voglia degli italiani di trascorrere del tempo libero all’aria aperta. Tra picnic, passeggiate, trekking e weekend improvvisati, le gite fuori porta tornano protagoniste della primavera e segnano il ritorno di uno stile di vita più dinamico, conviviale e a contatto con la natura.

In questo scenario, Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, si conferma l’alleato ideale per trovare tutto l’occorrente per organizzare una giornata outdoor in piena regola, risparmiando e dando una seconda vita agli oggetti.

Gli essenziali per partire? Zaino, Scarponi e Borraccia

Che si tratti di una camminata in montagna o di una giornata al lago, il primo passo è preparare l’equipaggiamento giusto. E gli utenti di Wallapop sembrano avere le idee chiare: nell’ultimo mese le ricerche di zaini sulla piattaforma sono aumentate del +76%, mentre quelle relative agli zaini da trekking registrano un +56%.

Tra gli indispensabili non può mancare la borraccia, le cui ricerche crescono del +55%. A completare il kit perfetto ci pensano gli scarponi da trekking, che segnano un incremento del +66%, confermando il boom delle attività outdoor.

Gli accessori per rendere la giornata perfetta

Le giornate all’aperto significano anche comfort, relax e voglia di condividere momenti con amici e famiglia. Per proteggersi dal sole primaverile, sempre più intenso, crescono le ricerche di occhiali da sole (+65%) e cappellini (+39%).

E per accompagnare picnic e pause panoramiche con la giusta colonna sonora, aumentano anche le ricerche di speaker bluetooth portatili, che registrano un +52%.

La nuova stagione è all’insegna dell’outdoor e del second-hand

Dalla preparazione dello zaino agli accessori per godersi ogni momento all’aria aperta, la primavera 2026 conferma il desiderio crescente di vivere esperienze semplici, autentiche e sostenibili. Wallapop accompagna questa tendenza offrendo una soluzione accessibile e intelligente per trovare tutto il necessario per la perfetta gita fuori porta, con un occhio al portafoglio e uno all’ambiente.


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